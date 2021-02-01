AstraZeneca'dan Ekstra Aşı Adımı

Avrupa Birliği ile AstraZeneca arasında gerginlik yaşanıyor. AstraZeneca'nın konu hakkında yeni bir adım atarak ilave aşı sağlayacağı bilgisi paylaşıldı. Kaç milyon ilave aşı sağlanacak? Neden gerginlik yaşanıyor? Detayları sizler için bir araya getirdik.

AstraZeneca, AB'ye İlave Aşı Sağlayacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından AstraZeneca hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Ursula von der Leyen, AstraZeneca'nın 2021'in ilk çeyreğinde 9 milyon doz ilave aşı sağlayacağını duyurdu.

Başkan Ursula von der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "AstraZeneca, geçen hafta yaptığı teklife kıyasla 9 milyon ilave doz sağlayacak ve böylece ilk çeyrekte toplam 40 milyon doz tedarik edecek" cümlelerine yer verdi.

AstraZeneca'nın ayrıca Avrupa'daki üretim kapasitesini artıracağı da paylaşıldı.

Neden Gerginlik Yaşandı? Ne Oldu?

AstraZeneca, geçtiğimiz hafta aşı teslimatlarını ciddi oranda düşüreceğini açıkladı ve AB ile gerilim başladı. Teslimatların düşeceği açıklaması sonrası Avrupa Birliği harekete geçti ve AstraZeneca ile iletişime geçilerek sözleşmeye bağlı kalması konusunda bilgi verildi. AstraZeneca'nın tedarikinde öngörülen kesintinin yılın ilk çeyreği için yüzde 75 civarında olacağı da açıklanmıştı.

Avrupa Birliği'nin AstraZeneca ile 400 milyon dozluk aşı sözleşmesi bulunuyor.

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