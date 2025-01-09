ASUS, Yeni ROG Strix Serisi Bilgisayarlarını Tanıttı

Bilgisayar dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket son olarak 2025 ROG Strix serisi dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. NVIDIA, Intel ve AMD'nin son teknoloji donanımlarıyla güçlendirilen bu cihazlar, özellikleriyle olduğu kadar tasarımlarıyla da dikkat çekti. İşte 2025 ASUS ROG Sttix serisi.

ASUS, Yeni ROG Strix Serisini Tanıttı

ROG Strix SCAR 16

Intel Core Ultra 9 275HX’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

64GB’a kadar DDR5 5600MHz RAM

4TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD

Yüksek performanslı donanımları ve ileri seviye soğutma teknolojisiyle öne çıkan SCAR 16, profesyonellerin ve sıkı oyuncuların tercihi olmak için tasarlandı.

ROG Strix SCAR 18

Intel Core Ultra 9 275HX’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

64GB’a kadar DDR5 5600MHz RAM

4TB’a kadar PCIe Gen 4 SSD

Geniş ekranı ve yüksek güç potansiyeliyle en üst düzeyde oyun ve çoklu görev deneyimi sunan SCAR 18, güçlü soğutma sistemiyle uzun süreli kullanımda bile performansından ödün vermiyor.

ROG Strix G16 (Intel)

Intel Core Ultra 9 275HX’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

ROG Nebula Ekran (2.5K, 240Hz)

Kompakt tasarımıyla taşınabilirliği arttıran G16, Intel işlemcisi ve yüksek yenileme hızına sahip ekranıyla akıcı oyun deneyimleri ve hızlı işlem gücü sağlıyor.

ROG Strix G18 (Intel)

Intel Core Ultra 9 275HX’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

ROG Nebula Ekran (2.5K, 240Hz)

Geniş ekran boyutu ve gelişmiş soğutma performansıyla G18, yüksek kare hızları ve gerçekçi grafikler isteyen oyunculara yönelik iddialı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

ROG Strix G16 (AMD)

AMD Ryzen 9 9955HX3D’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

ROG Nebula Ekran (2.5K, 240Hz)

AMD’nin en yeni işlemcisini barındıran G16, kompakt kasasında yüksek performans sunarak, mobil oyunculukta esneklik ve güç arayanları hedefliyor.

ROG Strix G18 (AMD)

AMD Ryzen 9 9955HX’e kadar işlemci

Nvidia GeForce RTX 50 Serisi Dizüstü GPU

ROG Nebula Ekran (2.5K, 240Hz)

Geniş ekranda AMD’nin gücünü ve yeni nesil grafik birimleriyle üst düzey oyun deneyimini bir araya getiren G18, yüksek çözünürlükte bile akıcı performans sunuyor.

Söz kosnusu ürünlerin ülkemizde ne zaman ve ne kadara satışa çıkacağı ise şimdilik bilinmiyor.