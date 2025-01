ASUS, ROG Oyuncu Ekipmanlarıyla CES 2025'e Damga Vurdu

ABD'nin Las Vegas eyaletinde düzenlenen CES rüzgarı tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyadan pek çok markanın katıldığı etkinlikte şu ana kadar NVIDIA RTX 5000 serisi ekran kartları ve AMD Ryzen 9000 serisi masaüstü işlemcileri gibi pek çok yeni ürün gördük. Elbette ki biligsayar dendiğinde akla gelen ilk marka ASUS da etkinlikte yerini aldı. Şirket, oyunculara hitap eden yeni ROG bilgisayarlarını CES 2025'te tanıttı.

ASUS, ROG Oyuncu Bilgisayarlarıyla CES 2025'e Damga Vurdu

ASUS, CES 2025'te gerçekleştirdiği "Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare" etkinliğinde yeni nesil oyun donanımlarını tanıttı. NVIDIA GeForce RTX 50 Serisi ekran kartları, güçlü dizüstü bilgisayarlar, masaüstü sistemler ve mini PC'lerden oluşan ürün yelpazesiyle ROG, oyun dünyasında performans çıtasını yukarı taşımayı hedefliyor.

ROG Astral GeForce RTX 50 Serisi

Yeni tanıtımlar arasında dikkat çeken ROG Astral GeForce RTX 50 serisi ekran kartları, grafik performansında önemli bir sıçrama sunuyor. Kafaların karışmaması için detaylandıracak olursak; NVIDIA'nın tanıttığı ekran kartları founders edition olarak geçen ve limitli sayıda olan kartlar. Şirket geliştirdiği kartları ASUS gibi üreticilere vererek kendi versiyonlarını satmasını sağlıyor.

Bu tanıma uyanROG Astral GeForce RTX 5090 ve 5080 modelleri ile birlikte sıvı soğutmalı Astral LC GeForce RTX 5090, ROG'nin dört fanlı ilk grafik kartları olarak öne çıkıyor. Bu kartlar, soğutma kapasitesini artırarak oyunlarda daha stabil ve yüksek performans sağlıyor.

ROG NUC 15

ROG NUC 15, kompakt yapısına rağmen yüksek performans sunan masaüstü çözümleri arasında yerini aldı. Intel Core Ultra 9 265H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU ile donatılan bu mini PC, oyun performansında büyük bir adım atıyor.

ROG Swift OLED PG27UCDM

Monitör tarafında ise 27 inç 4K çözünürlüğe sahip ROG Swift OLED PG27UCDM, oyunculara üst düzey bir görsel deneyim sunuyor. 240 Hz yenileme hızı ve DisplayPort 2.1a bağlantısı ile dikkat çeken bu model, oyunlarda akıcılığı ve detayları en üst seviyeye çıkarıyor.

ROG Rapture GT-BE19000AI

Bağlantı çözümlerinde ROG, yapay zeka destekli dünyanın ilk Wi-Fi 7 oyun router’ı ROG Rapture GT-BE19000AI’yi tanıttı. Dahili NPU ile donatılan bu router, oyun sırasında kesintisiz bağlantı sağlamak için optimize edilmiş.

CES 2025'te ASUS ROG ürünlerini deneyimlemek isteyen katılımcılar, 6 Ocak - 9 Ocak tarihleri arasında The Venetian Expo'da bu yeni teknolojileri inceleyebilecek.