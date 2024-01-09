Asus'tan Apple'ın Vision Pro Teknolojisine Rakip: AirVision M1 Tanıtıldı!

Asus bu yıl CES 2024'e ekran teknolojisi konusunda gerçek anlamda damga vurdu ve şirket bu sefer yeni bir ekranı gözlerinizin tam önüne getirmeye hazırlanıyor.

AirVision M1, bağlı bir telefon veya bilgisayardan gelen içeriği gösteren ekranlarla donatılmış bir gözlük olarak tanıtıldı. Gözlük, 57 derecelik dikey perspektif görüş alanına sahip 1080p Micro OLED ekran içeriyor ve bu da onu gözbebeklerinizin önünde oldukça büyük bir ekran hâline getiriyor.

AirVision M1, üç farklı yönden bir Apple ürününe benzemesinin ötesinde bile tanıdık gelebilir çünkü esasında bu tip gözlükleri en son TCL'den NXTWear S ve S Plus isimleriyle görmüştük.

AirVision M1'i Rakiplerinden Farklı Kılan Ne?

NXTWear gibi Asus'un gözlüğü de dâhili hoparlörler sunuyor ve DisplayPort üzerinden ekrana içerik aktarmak için kablolu bir bağlantı kullanıyor ancak AirVision birkaç ilginç yeni özellik ekliyor.

AirVision M1'in sol kısmında yerleştirilmiş bir dokunmatik yüzey var, böylece ekranda ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ayrıca sanal ekranı belirli bir konuma sabitleyebiliyorsunuz.

Asus, şimdilik AirVision'ın fiyatını ya da hangi pazarlarda satışa sunulacağını açıklamadı ancak referans olması açısında TCL'in gözlüklerinin fiyatı 399 dolar, bu nedenle Asus'tan da benzer bir fiyat görebiliriz.

Peki siz Asus'un bu yeni gözlüğü hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.