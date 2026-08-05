Şarjı 12.5 Saat Giden Asus Chromebook CX15 Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Asus özellikle öğrencilere hitap eden yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı. Asus Chromebook CX15 olarak isimlendirilen yeni model 15.6 inç ekran, 8 GB RAM ve 12.5 saate kadar batarya ömrü gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Asus Chromebook CX15 teknik özellikleri ve fiyatı!

Asus Chromebook CX15 Özellikleri Neler?

İşletim Sistemi: ChromeOS

Ekran: 15.6 inç Full HD IPS NanoEdge (300 nit parlaklık, parlama önleyici, %87 ekran-gövde oranı)

İşlemci: Intel N50

RAM (Bellek): 8 GB LPDDR5

Depolama: 128 GB

Ağırlık: 1.59 kg

Dayanıklılık: MIL-STD-810H (Askeri sınıf standart)

Renk: Saf Gri

Pil Ömrü: 12.5 saate kadar

Şarj Desteği: 45W USB Type-C adaptör (Kutuya dahil)

Güvenlik: Titan C çipi, otomatik güvenlik güncellemeleri, fiziksel web kamerası gizlilik kapağı

Hediye Servisler: 3 aylık Google AI Pro (5 TB depolama, Google Flow, Nano Banana, YouTube Premium Lite)

Asus Chromebook CX15 Ekran Özellikleri Neler?

Asus Chromebook CX15'te 15,6 inç boyutunda, FHD çözünürlük ve 300 nit parlaklık sunan IPS LCD bir ekran mevcut. Yüzde 87 ekran/gövde oranına sahip olan bu ekran doğrudan güneş ışığı vurmadığı sürece 300 nit parlaklık değeriyle yeterli bir performans gösteriyor. Ayrıca IPS paneli TN ekranlardaki gibi yan açılardan bakıldığında renklerin solması sorununu ortadan kaldırıyor. Renk canlılığı konusunda da TN panellere kıyasla daha iyi.

Asus Chromebook CX15 İşlemci Özellikleri Neler?

Dizüstü bilgisayarda Intel N50 işlemcisi karşımıza çıkıyor. Bu donanım genellikle giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarda veya Chromebook'larda kullanıldığı için performansının oldukça sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bir benzetme yapmak gerekirse N50 için eski Celeron ve Pentium işlemcilerin günümüzdeki modern karşılıklarından biri diyebiliriz.

Yani bu işlemciyle oyun oynamanız pek de mümkün değil. Bu donanımın asıl odak noktası internette gezinme, haber okuma, Netflix/YouTube gibi platformlarda yüksek çözünürlüklü videolar izleme veya Zoom ve Google Meet gibi uygulamalar üzerinden toplantılar yapma gibi görünüyor.

Asus Chromebook CX15 Batarya Özellikleri Neler?

Asus Chromebook CX15'in pili 12.5 saate kadar dayanabiliyor. Bu batarya süresinin böyle bir model için fazlasıyla etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu cihazı aldığınızda gün içinde sürekli şarj cihazı arama gibi bir derdiniz olmayacak. Bununla birlikte kutudan 45W USB Type-C şarj cihazı çıktığını da belirtelim.

Asus Chromebook CX15 Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama opsiyonuyla gelen Asus Chromebook CX15'in fiyat etiketi 500 dolar şeklinde açıklandı. Bu da güncel dolar kuruyla 23.788 TL'ye karşılık geliyor. Bunun dışında ülkemizde çok sayıda Asus marka laptop satılıyor. Bunu göz önüne alarak Asus Chromebook CX15'in de ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Asus Chromebook CX15 teknik özellikleri itibariyla öğrencilere veya ilk kez bilgisayar alacaklara hitap ediyor diyebilirim. Daha çok dizi/film izleyebileceğiniz, ödev yapabileceğiniz veya sunum hazırlayıp toplantılara katılabileceğiniz bir cihaz. Yani oyun gibi çok yüksek beklentilere girmemek lazım.