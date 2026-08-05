2915 TL'lik 4 Oyun Game Pass'ten Kaldırılacak! Tarih Açıklandı

Game Pass'in kütüphanesinde çok sayıda oyun bulunuyor ancak her ay düzenli olarak bazı oyunlar kütüphaneden kaldırılıyor. Bu nedenle Ağustos ayında Game Pass'in kütüphanesinden hangi oyunların kaldırılacağı merak ediliyordu. Microsoft tarafından yapılan açıklama ile birlikte merak edilen soru yanıtlanmış oldu. Bu ayın ortasında dört oyun kütüphaneden kaldırılacak.

Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?

Menace

Atlas Fallen

Aliens: Fireteam Elite

Firewatch

Microsoft tarafından yapılan duyuruya göre 15 Ağustos 2026 tarihinde Menace, Atlas Fallen, Aliens: Fireteam Elite ve Firewatch Game Pass'in kütüphanesinden kaldırılacak. Belirtilen tarihten itibaren bu oyunları oynamak içi satın almak gerekecek.

Menace Nasıl Bir Oyun?

Menace, strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. XCOM tarzı siper alma sistemine sahip olan bu oyunda sıra tabanlı bir oynanış mevcut. Siperlerin kalıcı olmadığını da belirtelim. Ağır silahlar ve zırhlı araçlar binaları ve siperleri yıkarak savaş alanının haritasını değiştirebiliyor.

Operasyonları bir uzay gemisi üzerinden yönetiyoruz. Burada birliklerimizi eğitebiliyor, araçlarımızı ve ekipmanlarımızı özelleştirebiliyor ve hatta yeni teknolojiler araştırabiliyoruz. Görevler ve haritalara her oynanışta rastgele olarak oluşturuluyor. Bu da oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlıyor.

Atlas Fallen Nasıl Bir Oyun?

Deck13 tarafından geliştirilen Atlas Fallen, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyun yüksek temposuyla öne çıkıyor. Oyunda karşımıza çıkan yaratıkları etkisiz hâle getirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde oyun arkadaşlarla birlikte oynanabiliyor.

Aliens: Fireteam Elite Nasıl Bir Oyun?

Aliens: Fireteam Elite, en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor. Hayatta kalma türündeki oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op modu da bulunuyor. Co-op modu sayesinde oyun arkadaşlarla beraber oynanabiliyor. Oyunda çeşitli sınıflar bulunuyor. Her sınıfın kendine özgü yetenekleri mevcut.

Oyunda uzaylıları etkisiz hâle getirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Cold Iron Studios tarafından geliştirilen oyun, başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikleriyle öne çıkıyor. 2021 yılının Ağustos ayında piyasaya sürülen yapımın Steam'de en son incelemelerinin çoğunlukla olumlu durumda olduğunu belirtelim.

Firewatch Nasıl Bir Oyun?

Firewatch, simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda iletişim aracı olarak yalnızca telsiz kullanabiliyoruz. İletişim esnasında yanıtları biz seçebiliyoruz. Sakin bir tempoya sahip olan oyunda herhangi bir savaş veya parkur mekaniği bulunmuyor.

Ormanda yolumuzu bulmak ve bulmacaları çözmek için harita ve pusulayı kullanabiliyoruz. Campo Santo tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut. Kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemiyle öne çıkan oyun 81 Metacritic puanına sahip.

Editörün Yorumu

En sevdiğim abonelik hizmetlerinden biri olan Game Pass'e her ay düzenli olarak çeşitli oyunlar eklenirken bazı oyunlar ise kütüphaneden kaldırılıyor. Bu ay Game Pass'ten kaldırılacak oyunlara baktığımda Atlas Fallen ve Aliens: Fireteam Elite dikkatimi çekti. Bu yapımların arkadaşlarla birlikte oynanabilecek en eğlenceli oyunlar arasında yer aldığını düşünüyorum.