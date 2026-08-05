En Çok Satılan PC Oyunları Açıklandı! 1 Haftalık Oyun Zirvede

Valve, Steam'de en çok satın alınan PC oyunlarını açıklamaya devam ediyor. Şirketin bu hafta yayınladığı liste, 28 Temmuz 2026 ila 4 Ağustos 2026 tarihlerinde en çok hangi oyunlar için para harcandığını ortaya net bir şekilde koydu. En çok dikkat çeken kısım ise 1 haftalık oyunun ilk sırada yer alması oldu.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Türk oyuncular, 28 Temmuz 2026 ile 4 Ağustos 2026 tarihleri arasında en çok Mistfall Hunter'ı satın aldı. Bu oyun, ilk olarak 30 Temmuz 2026 tarihinde piyasaya sürülmüş olsa da oluşturduğu topluluğun ciddi faydasını görmüş durumda.

Şimdiye kadarki incelemelerin yüzde 64'ü kadarı "olumlu" olan bu oyun, rol yapma oyunları arasında konumlanıyor. Her sınıfın yetenekleri farklı. Hem takım hâlinde hem tek başınıza oynayabiliyorsunuz. Nihai amacınız ganimet elde etmek ganimet toplamak ama bunu yapmanın tek yolu savaşmaktan geçiyor.

Listenin ikinci sırasında Black Desert yer aldı. Oyun özellikle Türkiye'de epey seviliyor. "Çoğunlukla olumlu" Türkçe incelemelere sahip oyun, MMORPG oyunları arasında konumlanıyor. Hızlı bir temposu ar. Yoğun efektler içeriyor. Canavarlara karşı çeşitli yetenekler (hızlı koşma ve benzeri) kullanarka avantaj elde edebiliyorsunuz.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Dünyanın en çok satın aldığı oyuna baktığımızda Türk oyuncuların listesi ile arada fark olmadığını görüyoruz. Mistfall Hunter sadece Türkiye'de değil, dünya çapında büyük yankı uyandırmış hâlde. Bunu da 2020 yılında piyasaya sürülen Cyberpunk 2077 takip ediyor. Tabii, şu an yüzde 70 indirimde olmasının bunun üzerinde büyük etkisi var. Bu oyunda ise acımasız şehir Night City'de hayatta kalmak için sonuna kadar ileri gitmeye hazır bir paralı askeri yönetiyoruz.

CD Projekt RED'in oyununu Halo: Campaign Evolved takip etti. Üçüncü sırada konumlanan bu oyun aslında her aksiyon oyunu sevenin bildiği Halo: Combat Evolved'ın aslına bağlı kalınarak modern hâle getirilmiş hâli. Yüksek kaliteli grafikler, gelişmiş sinematik görünütüler ve çok daha fazlasını içeriyor.

Editörün Yorumu

Bana göre Mistfall Hunter'ın 1 haftalık oyun olmasına rağmen zirvede konumlanmasının arkasında özellikle birçok yüksek bütçeli yapıma göre daha uygun bir fiyata sahip olması var. Şu an devam eden yüzde 10'luk indirim sayesinde normalde olduğundan daha uygun fiyata gelen oyuna hem dünyada hem Türkiye'de yoğun ilgi gösteriliyor.

Oyun özellikle sosyal medyada epey konuşuluyor. Hâliyle daha önce hiç görmemiş olanlar da merak ederek oyuna yöneliyor. Ama bence önemli olan, ilk haftadaki başarısından ziyade bunu sürdürüp sürdüremeyeceği. İlk incelemeler olumlu olsa da çok yüksek bir beğeni oranına sahip olmadığını unutmamak gerek. O yüzden neler olacağını görmek için bir süre beklemekte fayda var.