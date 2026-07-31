ASUS 9.000 mAh Bataryalı Tablet Tanıttı! OLED 144Hz Ekran ve Dahası

ASUS, Pad isimli yeni bir Android tablet modeli tanıttı. Bununla birlikte Pad'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Yalnızca 6,5 mm kalınlığında ve 523 gram ağırlığında olan tablette MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

ASUS Pad'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 12,2 inç

12,2 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1840 x 2800 xpiksel

1840 x 2800 xpiksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit İşlemci: Dimensity 8300

Dimensity 8300 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 45W (30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye ulaşıyor.)

45W (30 dakikada yüzde 0'dan yüzde 50'ye ulaşıyor.) Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Ağırlık: 523 gram

523 gram Kalınlık: 6,5 mm

ASUS Pad'in Ekran Özellikleri Neler?

12,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, OLED ekran üzerinde 1840 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 2000 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesine imkân tanıyor. Yani Android tablet dışarıda rahatça kullamnılabilecek.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 144Hz, akıcı ekran deneyimi için falzasıyla yeterlidir. Çok canlı renklere sahip OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor.

ASUS Pad'in İşlemcisi Nasıl?

Tablet gücünü Dimensity 8300 işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan bu işlemci, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 30 ile 40 FPS arasında, online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile'ı ortalama 85 FPS, kaliteli grafiklere sahip yarış oyunu CarX Street'i ise ortalama 35 FPS'te çalıştırabiliyor.

İşlemcide 3.35 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek mevcut. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci daha önce Blackview Xplore 2 ve iPlay Mini 4 Ultra'da da tercih edilmişti. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sergiliyor hem de daha yüksek verimlilik sunuyor.

ASUS Pad'in Kamera Özellikleri Neler?

ASUS Pad'in arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Yalnızca beyaz renk seçeneğine sahip olan cihazın ön yüzeyinde ise selfie çekmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Ön kamerada yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de bulunuyor.

ASUS Pad'in Bataryası Kaç mAh?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tablet 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasite sayesinde cihaz uzun pil ömrü sunacak. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Tabletin yüzde 0'dan yüzde 50 seviyesine 30 dakikada ulaştığı belirtildi.

ASUS Pad Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS Pad'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de ASUS'un monitör ve bilgisayar dahil olmak üzere çok sayıda ürünü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda ASUS Pad'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

ASUS Pad'in Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 128 GB depolama: 482 dolar (22.904 TL)

482 dolar (22.904 TL) 8 GB RAM ve 256 GB depolama: 524 dolar (24.899 TL)

ASUS Pad'in 482 dolar olan başlangıç ücreti, güncel kur ile birlikte 22 bin 904 TL'ye denk geliyor. Tablet Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 28 bin TL civarında olabilir. ASUS Pad'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun sebebi ise bu ekranın çok canlı renklere sahip olması ve siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi. Ayrıca yüksek parlaklık da önemli bir avantaj çünkü bu sayede güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Bu arada cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak.