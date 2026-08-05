God of War Dizisinde Kratos'u Oynayacak Yeni İsim Ortaya Çıktı

God of War'ın Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlamasında Kratos'u oynaması için uzun bir zaman önce Ryan Hurst ile anlaşılmıştı. Fakat bu oyuncunun yaşadığı talihsiz bir olay sonrasında çekimlerin iyice aksamaması ve vizyon tarihinin mümkün olduğunca yakın tutulması için oyuncu değişikliğine gidiliyor. Son paylaşılan bilgilere bakılırsa dizinin arkasındaki ekip, aradığı oyuncuyu çoktan bulmuş olabilir.

God of War'da Kratos'u Kim Canlandıracak?

God of War dizisinde Kratos karakterini canlandırması için Dave Bautista ile görüşmelere başlandığı ileri sürüldü. Kendisi eski profesyonel güreşçilerden. Son yıllarda ise aksiyon ağırlıklı rollerin yanı sıra pek çok farklı karakteri canlandırdı. Özellikle fiziksel yapısı sayesinde Kratos rolü için en uygun isimlerden biri olduğu düşünülüyor.

Bautista rolü tam anlamıyla üstlenmiş değil. Fakat görüşmelerin olumlu ilerlediği ve oyuncunun projeye dahil olması durumunda Kratos karakterine yeni bir yorum katacağı yönünde hemfikir olunmuş durumda. Tabii, önemli olan tek şey fiziksel görünümü değil. Kratos'un öfkesini, oğlu ile olan ilişkisini ve geçmişini çok iyi şekilde aktarması gerekiyor.

Ryan Hurst'e Ne Oldu?

Hatırlatmak gerekirse Kratos rolü için daha önce Ryan Hurst seçilmişti. Hurst, Vikings ve Sons of Anarchy gibi yapımlarda sergilediği performans sayesinde bu projeye dahil edilmişti. Gerçekten de Kratos için en uygun isim olduğu üzerinde herkes hemfikirdi. Hayranlar da onu çoktan benimsemişti.

Gelgelelim, çekim sırasında ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu nedenle ameliyat olması gerekti ama iyileşmesi için gerçekten ciddi bir zamana ihtiyaç var. Bu, projede hiçbir ilerleme kaydedilememesine sebep olma potansiyeli taşıyor. Bu yüzden yeniden oyuncu seçimine dönüldü. Şu anda Hurst gibi Kratos'u canlandırabilecek en iyi oyuncunun bulunması hedefleniyor.

Şimdiye Kadar Çekilen God of War Bölümlerine Ne Olacak?

God of War'ın dört bölümü zaten Hurst ile çekildi ama bunların artık kullanılması mümkün değil. Ne de olsa sürekli olarak değişen bir Kratos görmek istemezsiniz, değil mi? Yapım ekibi de bu sebepten ötürü Hurst ile çekilen sahneleri baştan ele alacak. Eğer rolü Bautista alırsa aynı sahneler onunla tekrar edilecek.

God of War Dizisi Ne Zaman Vizyona Girecek?

God of War dizisinin vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Henüz oyuncu seçimi bile tamamlanmış değil ama görüşmelerin olumlu gittiğini göz önünde bulunduracak olursak bunun çok fazla vakit almaması muhtemel. Tabii, çekimlerin yanı sıra prodüksiyon sürecini de unutmamak gerek. Tüm bunları göz önüne aldığımızda dizinin en erken 2027'nin sonunda ya da 2028'in başında vizyona girebileceğini söyleyebiliriz.

God of War Dizisinin Konusu Ne Olacak?

God of War dizisi, 2018 yapımı God of War oyununun hikâyesini temel alacak. Kaostan ibaret geçmişini geride bırakarak İskandinav diyarlara doğru yola çıkan, hayatında âdeta beyaz bir sayfa açan Kratos'u merkezine alacak. Oğlu Atreus ile beraber eşi Faye'i kaybetmeden önceki son isteğini yerine getirmeye çalışacaklar.

Editörün Yorumu

Dave Bautista, fiziksel açıdan Kratos'u canlandırmaya en uygun adaylardan biri. Takdir edersiniz ki Kratos sadece iri bir karakter değil. Öfkeli, sert ve bir hayli savaşçı görünüme sahip. Bu oyuncu ise güreş geçmişi ve aksiyon yapımlarındaki deneyimi sayesinde Kratos'u canlandırabilecek en uygun adaylardan biri hâline geliyor.

Ama benim kafamdaki sorular daha çok yürek burkan sahnelerde duyguyu seyirciye geçirip geçiremeyeceği ile ilgili. Evet, Kratos gibi çok sert bir karakteri canlandırmakta hiçbir sorun yaşamayacaktır ama söz konusu duygusallık olduğunda nasıl bir oyunculuk performansı ortaya koyacağı belli değil. Özellikle senaryoda Kratos'un Atreus ile ilişkisi ön plana alınır ve bu karakterin duygusal yönüne ağırlık verilirse Bautista'nın performansı daha önemli hâle gelecektir.