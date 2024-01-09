Asus, Çift Ekran ve Çıkarılabilir Klavyeli Yeni Dizüstü Bilgisayarını Tanıttı!

Asus, çift ekranlı dizüstü bilgisayar serisinin en yeni cihazı olan bir başka Zenbook Duo ile geri döndü.

Yeni dizüstü bilgisayarda önceki Duo'lar gibi bu dizüstü bilgisayarın klavyesinin üzerinde küçük bir ikincil ekrana yer vermek yerine, 2024 için yenilenmiş versiyonda eşit büyüklükte iki adet 14 inç ekran bulunuyor.

Her ikisi de OLED olan bu ekranlar 2880x1800 çözünürlüğe, 16:10 en boy oranına ve 120Hz maksimum yenileme hızına sahip. İki ekran aralarında toplam 19,8 inç kullanılabilir ekran alanı sunuyor.

Bu, Lenovo'nun geçen yılki çift ekranlı Yoga Book 9i ile benimsediği yaklaşıma benzer bir yaklaşım ancak birkaç ince farklılık bulunuyor.

Yeni Asus Zenbook Duo Neler Sunuyor?

Lenovo gibi Asus da alt dokunmatik ekranda sanal bir klavye ve çıkarılabilir bir fiziksel Bluetooth klavye kullanarak yazma seçeneği sunuyor ancak burada farklı olan şey, Asus'un klavyesinde yerleşik bir trackpad olması, böylece ekran üstü trackpad'i ile birlikte kullanmak zorunda kalmıyorsunuz.

Asus, yeni Zenbook Duo'yu birkaç farklı konfigürasyonda kullanmanızı öngörüyor. Alt ekranın tamamen geleneksel bir klavye ve trackpad ile kaplandığı standart bir dizüstü bilgisayar modu var. İsterseniz bunun yerine klavyeyi masanızın üzerine koyabilir ve iki ekranı "Çift Ekran" modu için dikey olarak veya "Masaüstü" modu için yatay olarak düzenleyebilirsiniz.

Doğal olarak rakibinden bir yıl sonra piyasaya sürülen Asus Zenbook Duo daha modern bir donanıma sahip. Intel Core Ultra 9 185H işlemci ve 32 GB RAM, 2 TB'a kadar depolama alanı ve 75Wh pil ile donatılan Zenbook Duo'nun bağlantı özellikleri arasında iki Thunderbolt 4 portu, bir USB-A portu, HDMI çıkışı ve 3,5 mm jak yer alıyor ve dizüstü bilgisayar Asus'un kalemiyle kullanılabiliyor.

Asus şimdilik bölgesel olarak fiyatları açıklamış değil ancak CES 2024 sonrasında diğer detayların paylaşılması muhtemel.