Asus'tan 5G Özellikli Kurumsal Bilgisayar: Expertbook B7 Flip

Asus’un kurumsal firmaların ihtiyaçlarına çözüm sunan Expertbook serisindeki yeni modeli B7 Flip, 5G özelliğiyle ön plana çıkıyor. Kompakt yapısı, veri bağlantısı, pil ömrü ve tablet-dizüstü ikisi bir arada özellikleri sayesinde ofiste veya seyahatte B7 Flip iyi bir performansı hedefliyor. İşte tüm detaylarıyla Asus Expertbook B7 Flip.

5G Özellikli İş Asistanı: Expertbook B7 Flip

Asus, şirketlerin bilgisayar ihtiyaçlarını uçtan uca karşılayan BUSINESS serisindeki ürün yelpazesini genişletiyor. İş dünyasına özel üretilen, yoğun çalışma temposuna duyarlı BUSINESS modeller, askeri sınıf dayanıklılık, uzun ömürlü kullanım, esneklik ve üst düzey güvenlik özelliklerini bir arada sunuyor. BUSINESS serisinin 5G özelliğiyle dikkat çeken yeni üyesi Expertbook B7 Flip de yoğun mesai saatleri harcayan tüketiciler için kullanıma sunuldu.

B7 Flip, desteklediği 5G hücresel veri ağları ve Asus WiFi Master Premium ile geliştirilmiş WiFi 6 sayesinde yüksek hız ve güvenilir bağlantılar sunarak iş süreçlerini sorunsuz kılmayı hedefliyor. 360 derece dönebilen ekranıyla, hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak kullanılabiliyor. 64 GB’a kadar RAM ve Intel Iris Xe grafik kartına sahip bir Intel Core i7 işlemcisi ile gelen cihaz, 2 TB'a kadar veri depolamasına ve Intel WİFİ 6’ya sahip.

Bilgisayar gelişmiş Hibrit Soğutma Sistemi (AHCS) kullanıyor. Yüzde 39 daha fazla soğutma sağlayan fan, bilgisayarın performasını da yüzde 55 oranında artıyor. Expertbook B7 Flip, işletmeleri ve kişisel bilgileri korumak için çok katmanlı güvenlik önlemleri sunuyor. B7 kullanıcıları, yüz tanıma ve parmak izi sensörü özellikleri sunan Windows Hello sayesinde, bilgisayara sadece bakarak ya da dokunarak kişisel yöntemlerle oturum açabilirler.

Cihazda çalınmalara karşı kensington kilit yuvası da mevcut. Önemli verileri şifreleyerek hafızasında tutan TPM 2.0 çip özelliği ise bilgi sızdırma gibi sorunların önüne geçiyor. Dokunmatik ekranı parlama önleyici sert Corning camla kaplı olan cihaz, Asus Private View ekran gizliliğine de sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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