ASUS ExpertCenter E5 AiO Tanıtıldı!

ASUS’un kurumsal firmalara özel geliştirdiği ExpertCenter E5 AiO (All-in-One), en zorlu iş süreçlerinin üstesinden gelmek ve profesyonellere zaman kazandırmak için dizayn edildi. İki farklı ekran boyutu seçeneğine sahip olan, farklı kullanım senaryolarına uyum sağlayabilen E5 AiO cihazların en dikkat çekici özelliği ise; dünyanın ilk çift ekranına sahip All-in-One bilgisayar olmaları ve iki yönlü etkileşim sunmaları. İşte detaylar!

ASUS ExpertCenter E5 AiO Özellikleri

Dünyanın ilk çift etkileşimli masaüstü bilgisayarı olan ExpertCenter E5 AiO, 21,5 inç ExpertCenter E5 AiO 22 (E5202) ve 23,8 inç ExpertCenter E5 AiO 24 (E5402) olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Farklı çalışma alanları ve kullanım senaryoları için çeşitli özellikleri bir arada barındıran ExpertCenter E5, güçlü Intel işlemcileri ile her türlü çalışma ortamında ihtiyaç duyulan performansı sergiliyor.

ExpertCenter E5 AiO, kullanımı kolay ikinci dokunmatik ekranı sayesinde işletmelerin müşterileriyle iki yönlü etkileşim kurmalarına imkan tanıyor. Müşteriler, önemli bilgileri monitörün arka tarafında bulunan ekrandan rahatlıkla görebilirken, ekranın dokunmatik olmasıyla da işlemlerini rahatlıkla tamamlayabiliyor. İkinci ekran, çevrimiçi bilgilere hızlı erişim sağlamak, haberleri ve reklamları, check-in bilgilerini veya QR kodlarını görüntülemek için müşterilere büyük kolaylık sağlıyor.

İşletmeler, arka ekrandan müşterileri için metin, video ve grafik ya da müşterinin taraması için QR kodu paylaşabilirler. Dokunmatik ikinci ekran, ana ekranın tüm içeriğini göstermenin yanı sıra müşterinin banka hesap bilgisi ve özel kişisel bilgileri gibi gizlilik içeren bölümleri kısıtlama özelliğine de sahip.

ExpertCenter E5 AiO, daha fazla alan kazanmak için herhangi bir VESA uyumlu duvara da konumlandırılabiliyor. E5 AiO, ergonomik standı, ekranı farklı açılarda kullanmaya; eğme, döndürme ve yükseklik ayarlamaları yapabilmeye olanak tanıyor. Yatay olarak 180° ve dikey olarak 90° dönebilen yapısı sayesinde ön kamera modundan arka kamera moduna da rahatlıkla geçilebilmesi özellikle video konferanslarda konfor sağlıyor. Yerleşik web kamerasının çözünürlüğünün 12 megapiksele kadar artırılması ise video konferansların kalitesini artıran diğer bir özellik.

Yapay zeka destekli iki yönlü gürültü engelleme teknolojisinden de yararlanan ExpertCenter, istenmeyen gürültüleri ortadan kaldırarak toplantıları da verimli hale getiriyor. Kısayol tuşlarıyla hızlı kontrole imkan veren klavyesi sayesinde tek dokunuşla mikrofonun sesi kapatılabiliyor, gürültü engelleme özelliği devre dışı bırakılabiliyor.

ASUS ExpertCenter E5 AiO, işletmelerin verilerini güvende tutmak için AdaptiveLock yakınlık sensörü ve kullanıcısının yüzünü tanıyarak oturum açmak için entegre bir kızılötesi kamera kullanıyor. Kullanıcısı uzaklaştığında ise kendini otomatik olarak kilitleyen bilgisayar böylelikle verileri her daim güvende tutuyor. Donanım tarafında, ASUS ExpertCenter E5 AiO, enerjide verimlilik ve düșük güç tüketiminin göstergesi olan ENERGY STAR sertifikasına sahip. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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