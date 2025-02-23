Asus'un Oda Fısfısı Görevi de Gören Yeni Faresi İle Tanışın!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerin ASUS, geliştirdiği üst düzey bilgisayar donanımlarıyla öne çıkmaya devam ediyor. Firma son dönemde piyasaya sürdüğü yeni klavye ve mause gibi ürünlerinde kullanıcı deneyimini daha üst seviyeye çıkarak farklı özellikleri de test ediyor.

Bu ürünlerden sonuncusu ise bir hayli ilginç. Zira markanın Fragrance olarak adlandırılan yeni kablosuz faresi, içerisindeki koku haznesi ise sadece bilgisayar kontrollerini kolaylaştırmakla kalmıyor aynı zamanda odanızın mis gibi kokmasını sağlıyor.

ASUS'un Yeni Faresi Aynı Zamanda Bir Oda Fısfısı Olarak Kullanabilecek

MD101 model numaralı yeni kablosuz fare, oldukça sade bir görünüme sahip. Uygun fiyatlı bir mause ile benzer özellikler taşıyan cihazın en özel yanı ise bünyesinde barındırığı koku haznesi. ASUS Fragrance, bu hazne sayesinde tıpkı bir oda fısfısı gibi çevresine koku yayabiliyor. Üstelik kullanıcılar, bu hazneye istediği aromayı doldurabiliyor. Bu sayede ortamın nasıl kokacağını siz belirleyebiliryorsunuz.

Öte yandan farenin söz konusu koku özelliği hakkında resmi olarak çok az bilgiye sahibiz. Koku haznesinin herhangi bir elektronik sisteme sahip olup olmayacağı hala merak konusu. ASUS Fragrance'in diğer özelliklerine değinecek olursak, kendisi 10 milyon tıklama ömrüne sahip. 2.4GHz kablosuz bağlantı ve Bluetooth teknolojisi ile çift modlu bağlantı sunan fare, 1200, 1600 ve 2400 DPI seviyelerinde ayarlanabilir hassasiyet sağlıyor.

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