185Hz Ekranlı ASUS Zenfone 12 Ultra Tasarımıyla Hayran Bırakıyor

Geçtiğimiz yılın mart ayında Zenfone 11 Ultra modelini satışa sunan ASUS, tanıtmaya hazırladığı Zenfone 12 Ultra modeli için yeni görsel paylaştı. Telefona her ne kadar bulanıklaştırma efekti uygulanmış olsa da tasarım ile ilgili bilgi sahibi olmamız sağlanıyor.

ASUS, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Zenfone 12 Ultra modelinin 6 Şubat 2025 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Paylaşımdaki görsele baktığımızda telefonun çok ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz.

Yeni telefonda yuvarlak köşeler tercih edilmiş. Aslında telefon genel olarak bir önceki telefon olan Zenfone 11 Ultra'ya benziyor.

We’ve given Zenfone 12 Ultra a makeover! Get ready to experience the perfect blend of style and technology.



Stay tuned for the new look on February 6 at 14.30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/gJemEB7FZ7