185Hz Ekranlı ASUS Zenfone 12 Ultra Tasarımıyla Hayran Bırakıyor

Geçtiğimiz yılın mart ayında Zenfone 11 Ultra modelini satışa sunan ASUS, tanıtmaya hazırladığı Zenfone 12 Ultra modeli için yeni görsel paylaştı. Telefona her ne kadar bulanıklaştırma efekti uygulanmış olsa da tasarım ile ilgili bilgi sahibi olmamız sağlanıyor.

ASUS Zenfone 12 Ultra İnce Çerçeve Tasarıma Sahip

ASUS, resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Zenfone 12 Ultra modelinin 6 Şubat 2025 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Paylaşımdaki görsele baktığımızda telefonun çok ince çerçevelere sahip olacağını görüyoruz.

Yeni telefonda yuvarlak köşeler tercih edilmiş. Aslında telefon genel olarak bir önceki telefon olan Zenfone 11 Ultra'ya benziyor.

We’ve given Zenfone 12 Ultra a makeover! Get ready to experience the perfect blend of style and technology.



Stay tuned for the new look on February 6 at 14.30 (GMT+8). #Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/gJemEB7FZ7 — ASUS (@ASUS) January 26, 2025

ASUS Zenfone 12 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 185Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda Snapdragon 8 Elite işlemcisinin yer alacağı söyleniyor.

Önceki modelde olduğu gibi 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği görebiliriz. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 32 megapiksel çözünürlüğünde 3x telefoto kamera ve 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor.