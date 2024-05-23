Asus, ISC 2024’te Üretken Yapay Zeka POD Çözümleriyle Yapay Zeka Süper Bilgisayarlarına Öncülük Etti

Asus ve iştiraki TWSC, ISC 2024'te yapay zeka süper bilgisayarlarına yönelik artan talebi karşılamak üzere GenAI POD Çözümünü duyurdu. NVIDIA MGX destekli yapay zeka sunucularıyla donatılan çözüm, çeşitli yapay zeka ve büyük dil modeli eğitimi iş yüklerini kolaylıkla yönetebiliyor.

Yenilikçi termal tasarımlara sahip entegre çözümler, sağlam yazılım platformları ve kapsamlı veri merkezi çözümleriyle müşterilerin yapay zeka çalışmalarında başarılı olmalarını destekliyor. İşte ayrıntılar...

Asus NVIDIA MGX Sunucuları: Özel İhtiyaçları Karşılamak İçin Uyarlanmış Yapay Zeka Çözümü

NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip ile güçlendirilen Asus ESC NM1-E1, yapay zeka odaklı veri merkezleri için ideal bir çözüm sunuyor. 72 Arm Neoverse V9 CPU çekirdeği ve NVIDIA NVLink-C2C teknolojisi sayesinde üstün performans ve verimlilik sağlıyor.

Bu sistem, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC), veri analitiği ve NVIDIA Omniverse uygulamaları için de mükemmel bir seçenek. Performans ve bellek kapasitesinde önemli iyileştirmeler sunan Asus ESC NM1-E1, veri merkezlerinin ihtiyaçlarına en üst düzeyde yanıt veriyor.

Asus'un yeni sunucusu ESR1-511N-M1, NVIDIA GH200 Grace Hopper Superchip'in gücünü kullanarak büyük ölçekli yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama (HPC) uygulamaları için optimize edilmiştir.

Derin öğrenme eğitimi ve çıkarımı, veri analitiği gibi işlemleri kolaylaştıran bu sunucu, ESG trendlerine uyum sağlamak için yüksek performans ve düşük güç kullanımı sunar. 1U tasarımı ve gelişmiş termal çözümleriyle dikkat çeken ESR1-511N-M1, dört E1.S yerel sürücü desteği ve üç PCIe 5.0 x16 yuvası sayesinde hızlı ve sorunsuz veri aktarımı sağlar.

Asus NVIDIA HGX Sunucuları: Uçtan Uca H100 Sekiz GPU Gücüyle Yapay Zekaya Seviye Atlatıyor

Optimize edilmiş sunucular, veri merkezi altyapısı ve yapay zeka yazılım geliştirme yetenekleri ile üretken yapay zeka için tasarlanan Asus ESC N8A-E12, çift AMD EPYC™ 9004 işlemci ve sekiz NVIDIA H100 Tensor Core GPU'nun gücünü kullanan sağlam bir 7U çift soketli sunucu.

Optimum performans ve daha düşük PUE oranı sunmak için üründe gelişmiş bir termal çözüm bulunuyor. Yapay zeka ve veri bilimi gelişmeleri için tasarlanan bu güçlü HGX sunucu, işlem ağırlıklı görevlerde maksimum verim için benzersiz bir tek GPU tek NIC yapılandırması sunuyor.

Yüksek performanslı ve yoğun işlem gerektiren iş yükleri için tasarlanan Asus RS720QN-E11-RS24U, NVIDIA NVLink-C2C teknolojisine sahip NVIDIA Grace CPU Superchip içeren yüksek yoğunluklu bir sunucuya sahip.

Bu yenilikçi çözüm, çift soketli CPU'lar için PCIe 5.0 uyumluluğu ve olağanüstü performans sunmak üzere 2U4N kasa içinde dört düğüm barındırabilen kompakt bir tasarımla geliyor ve RS720QN-E11-RS24U'yu veri merkezleri, web sunucuları, sanallaştırma bulutları ve hiper ölçekli ortamlar için ideal hale getiriyor.

Asus D2C Soğutma Çözümü

Doğrudan çipe (D2C) soğutma, mevcut altyapıdan yararlanan hızlı ve basit bir çözümün yanı sıra daha düşük PUE sayesinde dağıtımın daha hızlı yapılabilmesini sağlıyor. Asus RS720QN-E11-RS24U, manifoldları ve soğutma plakalarını destekleyerek, çeşitli soğutma çözümlerine olanak tanıyor.

Ayrıca, Asus sunucuları, standart raf sunucu tasarımlarına uygun bir arka kapı ısı değiştiricisini barındırıyor. Böylece tüm rafların değiştirilmesine gerek kalmıyor ve raflarda sıvı soğutmayı etkinleştirmek için sadece arka kapı yeterli oluyor.

Endüstri lideri soğutma çözümü sağlayıcılarıyla yakın iş birliği yapan Asus, kurumsal düzeyde kapsamlı soğutma çözümleri sunuyor ve veri merkezi PUE, karbon emisyonları ve enerji tüketimini en aza indirgeyerek daha yeşil veri merkezlerinin tasarımı ve inşası konusunda yardımcı olmaya kendini adamış durumda.

Üretken Yapay Zeka POD Çözümleri

TWSC, Ulusal Yüksek Performanslı Bilişim Merkezi'nin (NCHC) TAIWANIA-2 (#10 / Green 500, Kasım 2018) 2018) ve FORERUNNER 1 (#92 / Yeşil 500, Kasım 2023) süper bilgisayar serileriyle NVIDIA Partner Network bulut ortaklığı (NCP) için büyük ölçekli AIHPC altyapısı dağıtma ve ortak bakım sunma konusunda son derece deneyimli.

Ayrıca, TWSC'nin AI Foundry Hizmeti, AI 2.0 uygulamaları için yapay zeka süper bilgisayarlarının ve esnek model optimizasyonunun hızlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayarak kullanıcıların yapay zekayla ilgili taleplerini kendilerine özel olarak uyarlamasına olanak tanıyor.

TWSC'nin üretken yapay zeka Talep Üzerine Platform (Platform On Demand - POD) çözümleri, hızlı dağıtım ve kapsamlı uçtan uca hizmetlerle kurumsal düzeyde yapay zeka altyapısı sunarak geniş kullanım ve siber güvenlik standartları sağlıyor.

Çözümlerimiz akademilerde, araştırma ve tıp kurumlarında başarı hikayeleri yazılmasını sağlıyor. Kapsamlı maliyet yönetimi seçenekleri güç tüketimini optimize ediyor ve OPEX'i kolaylaştırır. Bu da TWSC teknolojilerini güvenilir ve sürdürülebilir bir üretken yapay zeka platformu arayan kuruluşlar için cazip bir seçim haline getiriyor.