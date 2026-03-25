Avuç İçi Kadar ama Çok Güçlü! 64 GB RAM'li Asus PN55 Mini PC Tanıtıldı

Asus, yeni nesil donanımlarla güncellediği ExpertCenter PN55 mini PC modelini resmi olarak duyurdu. Küçük ofislerden ev kullanıcılarına kadar geniş bir kitleyi hedefleyen bu yeni cihaz, sunduğu performansla masaüstü kasaları aratmıyor. Peki, Asus PN55'in özellikleri neler? Gelin yakından bakalım.

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC'nin Özellikleri Neler?

İşlemci : AMD Ryzen AI R5 330, R5 430, R7 445, R7 450 ve R9 HX 470

: Windows 11 Pro ve 11 Home

: AMD Radeon 840M ve 860M

: 8 GB DDR5, 16 GB DDR5, 32 GB DDR5 ve 64 GB DDR5 RAM

: 512 GB'tan 4 TB'a kadar yükseltilebilir PCle 4.0 SSD

Portlar: 1 x USB 4.0 Type-C, 1 x USB 3.2 Type-C, 3 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 2.0 Type-A, 2 x DisplayPort, 1 x HDMI 2.1, 2 x Ethernet 2.5G, ve 1 x ses çıkışı

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC'nin İşlemcisi ve Ekran Kartı Nasıl?

PN55 mini PC, performans tarafında yeni nesil AMD Ryzen işlemcilerle karşımıza çıkıyor. Asus, cihazın en üst modelinde AMD Ryzen AI 9HX 470 işlemci kullanmış. Bu işlemci 12 çekirdekli yapısıyla çoklu işlemlerde yüksek performans sunuyor. Ayrıca bir yapay zeka birimine de sahip.

İşlemcinin içindeki yeni nesil XDNA2 NPU birimi, tam 55 TOPS yapay zeka performansı sağlıyor. Bu sayede Copilot+ özelliklerini veya yapay zeka destekli diğer yazılımları, bilgisayarı yormadan çok daha hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu da video düzenleme veya günlük işlerde ciddi bir zaman tasarrufu demek.

Asus, bu modelinde kullanıcıların bütçesine göre farklı işlemci seçenekleri de sunuyor. Seride Ryzen AI 7 ve Ryzen AI 5 gibi daha uygun fiyatlı işlemci alternatifleri de bulunacak. Cihazın grafik tarafında ise AMD Radeon 860M yer alırken, daha alt versiyonlarda 840M gibi dahili grafik kartları bulunuyor. Bu grafik birimlerinin, düşük sistem gerektiren oyunlar ve medya tüketimi için oldukça yeterli bir performans sunduğu iddia ediliyor.

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC'nin RAM ve Depolama Kapasitesi Nasıl?

Mini PC denilince akla genellikle kısıtlı yükseltme imkanları gelir ancak Asus, PN55 ile bu algıyı yıkıyor. Sadece 3.4 cm kalınlığında ve 550 gram ağırlığındaki bu minik cihaz, tam 64 GB'a kadar DDR5 RAM kapasitesi sunuyor. Ayrıca 4 TB'a kadar da yükseltilebilen depolama seçenekleri, büyük boyutlu dosyalarla çalışanları fazlasıyla memnun edecektir.

Asus, mini PC'nin kasasını açmayı ve donanım eklemeyi de oldukça basitleştirmiş. Tool-free (aletsiz) kasa tasarımı sayesinde, tornavida bile kullanmadan cihazın kapağını açıp RAM veya SSD yükseltmesi yapabiliyorsunuz.

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC'de Hangi Portlar Bulunuyor?

ExpertCenter PN55, ince gövdesine rağmen bir masaüstü bilgisayar gibi çeşitli portlara sahip. Cihazın ön ve arka tarafında topla 6 adet USB (USB-A ve USB-C) bağlantı noktası yer alıyor. Şirket ayrıca hızlı veri aktarımı ve şarj için yeni nesil USB4 portu da eklemeyi ihmal etmemiş.

Görüntü aktarımı tarafında ise cihaz aynı anda dört adet 4K mönitörü çalıştırabiliyor. Çift DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 çıkışları sayesinde dilediğiniz ekran kurulumunu rahatça yapabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantı tarafında ise Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 yer alırken, kablolu ağlar için çift 2.5G Ethernet girişi bulunuyor.

Tüm bunlara ek olarak, cihaz MIL-STD-810H dayanıklılık sertifikasına sahip. Ayrıca cihazda güvenlik için bir parmak izi okuyucuda bulunuyor.

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Asus ExpertCenter PN55 Mini PC, şu an Asus'un resmi web sitesinde listelense de şirket cihazın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatının ne olacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Mini PC'lere meraklı insanların en çok merak ettiği sorulardan biri de cihazın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı. Asus'un birçok mini PC modeli güncel olarak ülkemizde satılıyor. Bu sebeple ExpertCenter PN55'inde Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

Editörün Yorumu

Mini PC'lere meraklı biri olarak söylebilirim ki; sadece 550 gram ağırlığındaki minik bir kasanın içerisine 64 GB RAM ve 12 çekirdekli, yapay zeka destekli bir AMD işlemcisi sığdırabilmek gerçekten bir mühendislik başarısı.

Kağıt üzerinde donanımsal özellikler göze hitap etse de tabii ki PN55 Mini PC'yi bir de pratikte, yani çalışırken görmemiz gerekiyor. Cihazın henüz fiyatı belli olmasa da rekabetçi bir fiyat etiketiyle satışa sunulduğu taktirde, standart ve hantal birçok masaüstü bilgisayara ciddi bir alternatif olacağını düşüyorum.