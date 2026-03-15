168 Bin TL Değerindeki Mini PC Satışa Çıktı! 128 GB RAM ve Çok Daha Fazlası

Masaüstü bilgisayarların yerini yavaş yavaş daha az yer kaplayan kompakt sistemler yer alıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte, ufak boyutlu kasalara çok daha güçlü donanımlar sığdırılabiliyor. Minix'in yeni piyasaya sürdüğü ER939 AI modeli de tam olarak bu amaca hizmet eden, dikkat çekici bir cihaz. Hem oyun oynamak hem de ağır iş yükü gerektiren programları kullanmak isteyenleri hedefleyen bu Mini PC, donanım tarafında oldukça güçlü özellikler sunuyor.

Minix ER939 AI Mini PC'nin Özellikleri Neler?

Minix ER939 AI Mini PC'nin merkezinde 16 çekirdekli AMD Ryzen AI Max+ 395 APU yer alıyor. Bu işlemci, 5.1 GHz hızlar çıkabiliyor. Bu sayede birden fazla ağır uygulamayı aynı anda çalıştırken takılma veya donma gibi sorunların önüne geçiliyor.

Cihaz grafik tarafında ise AMD Radeon 8060S grafik kartıyla geliyor. Radeon 8060S entegre bir grafik kartı olmasına rağmen, harici ekran kartlarına yakın bir performans veriyor. Bu donanım, güncel oyunları oynamak veya üç boyutlu tasarım programlarını kullanmak için oldukça yeterli bir seviyede.

Mini PC'ye yapay zeka işlemleri için de özel bir AMD Ryzen AI NPU eklenmiş. Toplamda 120 TOPS işlem gücüne ulaşabilen bu teknoloji, makine öğrenimi ve cihaz içi yapay zeka görevlerini hızlandırıyor. Ses tanıma ve görüntü işleme gibi işlemler daha pratik hale geliyor.

Minix ER939 AI Mini PC'nin en şaşırtıcı yönlerinden biri de bellek kapasitesi. Cihazda, işlemci ve grafik birimiyle paylaşımlı tam 128 GB LPDDR5X - 800 MHz RAM bulunuyor. Özellikle büyük dil modellerini kendi bilgisayarında yerel olarak çalıştırmak isteyen geliştiriciler için bu RAM kapasitesi büyük bir avantaj sağlıyor.

Cihazda depolama ihtiyacı için 2TB kapasiteli PCle 4.0 NVMe SSD kullanılmış. İhtiyaç halinde depolama alanı 8 TB'a kadar yükseltilebiliyor. Ancak mevcut RAM anakarta entegre olduğu için sonradan yükseltme seçeneği maalesef bulunmuyor.

Şirket, çoklu ekran kullanmayı sevenleri de unutmamış. Minix ER939 AI Mini PC'de HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve iki adet USB-C 4.0 portları bulunuyor. Böylece kullanıcılara, aynı anda dört farklı ekrana 8K çözünürlüğünde görüntü aktarma imkanı tanınmış. Cihaz, internet bağlatısı kısmında da Wi-Fi 7 ve 2.5G Ethernet sistemleriyle desteklenmiş.

Şirket, ufak kasalardaki ısınma soruna karşı bu ürününde, üç fanlı ve çift turbolu özel bir soğutma sistemi kullanıyor. Ayrıca cihazın üzerinde, güvenli ve hızlı giriş yapabilmek için Windows Hello ile uyumlu çalışan bir parmak izi okuyucu da bulunuyor.

Minix ER939 AI Mini PC Türkiye'ye Gelecek mi?

Şirket, Minix ER939 AI Mini PC'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Minix'in Türkiye'de pek çok ürünün satışta bulunduğunu göz önüne alırsak, ilerleyen aylarda bu cihaz da bir ihtimal ülkemizde satışa sunulabilir.

Minix ER939 AI Mini PC'nin Fiyatı Ne Kadar?

Minix ER939 AI Mini PC, resmi web sitesiden 3.810 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kurla 168 bin 268 TL'ye tekabül ediyor. Eğer cihaz, Türkiye'de satışa sunulursa, üzerine eklencek ek vergilerle birlikte mevcut fiyatından da oldukça pahalı bir fiyat etiketine sahip olması muhtemel.

Editörün Yorumu

Mini PC'lere ilgili biri olarak, Minix ER939 AI Mini PC'nin özellikleri gerçekten tatmin edici. Özellikle işletim sistemi, 128 GB RAM kapasitesi ve zengin bağlantı seçenekleri cihazı öne çıkaran unsurlar. Fakat fiyatı kafamda soru işareti yaratıyor. Çünkü piyasada, benzer teknik özelliklere sahip alternatif mini bilgisayarları daha uygun fiyatlara bulmak mümkün. Bu da insanı ürünü satın alma noktasında ikilemde bırakıyor.