Tüm Zamanların En Çok Satan Oyunları Açıklandı! Zirvede 90'ların Nostaljik Oyunu Var

Tüm zamanların en çok satan oyunları açıklandı. Tetris gibi nostaljik oyunlardan GTA 5 gibi güncel oyunlara kadar birçok yapım listede bulunuyor. Peki, tüm zamanların en çok satan oyunları hangileri? Gelin birlikte bakalım.

Tüm Zamanların En Çok Satan Oyunları Hangileri?

Listenin ilk başında kimilerine garip gelecek olsa da Tetris bulunuyor. Tetris'in resmi sitesine göre bu nostaljik bulmaca oyunu yayınladığı günden günümüze kadar tam tamına 520 milyon kopya sattı. Bu rakam yıllar içerisinde piyasaya sürülen birçok farklı Tetris sürümünün satışlarını içeriyor. Belirli bir yaşın üzerindeki insanların bağımlısı olduğu Tetris, halen daha mobil cihazlar üzerinden oynanmaya devam ediyor.

Listedeki Diğer Oyunlar Hangileri?

Listemizin ikinci sırasında ise 300 milyon adet satış rakamı ile Minecraft yer alıyor. Mojang Studios tarafından geliştirilen oyun 2009 yılındaki yayın tarihinden itibaren popülerliğini korumaya devam ediyor. Hatta bu oyunun bu popülerliği üzerine, başrollerini Jason Momoa ve Emma Myers'in paylaştığı bir Minecraft filmi yapıldı.

Tüm zamanların en çok satan oyunları arasında üçüncü sırada GTA 5 bulunuyor. Rockstar'ın ünlü açık dünya aksiyon oyunu tam tamına 230 milyon kopya sattı. Aynı zamanda bu rakam artmaya devam ediyor. Serinin yeni oyunu GTA 6'nın çıkışına kadar GTA 5'in popülerliğini hala korumaya devam edecek gibi görünüyor.

Listeye Rockstar oyunlardan devam ediyoruz. En çok satış rakamına sahip oyunlarımızdan dördüncü ise vahşi batı temasını en iyi işleyen kovboy oyunlarından (benim için en iyisi) olan Red Dead Redemption 2 bulunuyor. 2010 yılında yayınlanan ilk oyun Red Dead Redemption'ın öncesini anlatan oyun, oyuncuların oldukça beğenisini kazanarak 85 milyon kopya sattı. Halen daha satın alınmaya da devam ediyor.

Sırada Nintendo Wii'nin nostaljik oyunu Wii Sports var. Geçmişin en popüler spor simülasyonu oyunu olan Wii Sports toplamda 82.9 milyon adet kopya sattı. Bir nesil o Nintendo kumandalarını ellerine alıp az bowling oynamadı. Wii Sports'un günümüzde ise Wii Sports Club adında güncel bir sürümü de bulunuyor.

Listemizin beşinci sırasında ise oyun dünyasının en eğlenceli yarış oyunlardan olan Mario Kart 8 + Deluxe yer alıyor. Nintendo Wii için çıkarılan oyun güncel versiyonlarıyla beraber 79.5 milyon adet kopya sattı. Oyun halen Switch el konsolları üzerinden beğenilerek oynanıyor.

Sıradaki oyunumuz, en iyi FPS oyunlarından olan PUBG. PUBG her ne kadar şu an da ücretsiz olarak oynanıyor olsa da PC ve konsol sürümleri ilk çıktığında ücretliydi. Oyun ücretli olduğu sırada toplamda 75 milyon adet sattı. Daha sonra şirket, oyunu bütün platformlarda ücretsiz hale getirdi. PUBG günümüzde hala popüler FPS oyunları içerisinde yer alıyor.

Bethesda Game tarafından geliştirilen The Elder Scrolls V: Skyrim 2011 yılından günümüze kadar tam 60 milyon kopya satarak listemizin sekizinci sırasında yer alıyor. Çıktığı günden itibaren oyuncuların büyük beğenisini kazanan Skyrim, en iyi aksiyon-RPG oyunları arasında bulunuyor.

Listemizdeki diğer oyunumuz ise CD Project'in efsanesi The Witcher 3: Wild Hunt. 2015 yılında piyasaya sürülen, Witcher serisinin bu oyunu tam tamına 60 milyon adet sattı. Şirket tarafından paylaşılan bir bilgiye göre, Netflix'de yayınlanan The Witcher dizisi oyunun satışlarını yüzde 500 artırdı. Şu an ise şirket Witcher 4 üzerinde çalışıyor.

Listemizin son oyunu ise Super Mario Bros. Müzikleriyle, düşmanlarıyla ve bölümleriyle efsanelenmiş ikonik oyun tam 50 milyon adet satıldı. Atarilerde, prensesi kurtarmak için saatlerimizi verdiğimiz Super Mario Bros. günümüzde güncel versiyonlarıyla oyuncular tarafından halen oynamaya devam ediliyor.

Editörün Yorumu

Listede bulunan oyunların birçoğunu zevk alarak oynadım. Zaten oyunların satış rakamları, oyuncular tarafından ne kadar sevildiklerini bizlere gösteriyor. Satış rakamı konusunda merak ettiğim henüz piyasaya sürülmemiş bir oyun var. GTA 6, ilk senesinden tüm zamanların en çok satan oyunları listesine girebilecek mi? Merakla bekliyorum.