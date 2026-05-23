Etkisinden Kurtulamadığınız İki Oyun Ücretsiz Oldu! Geç Olmadan Alın

Steam'de bu hafta çok sayıda oyun ücretsiz hâle geldi. Şimdi de biri korku, diğeri parkur olmak üzere iki farklı türe sahip fakat aynı temel konsepte dayanan iki oyun bedava oldu. Her iki yapım da ilginç bir şekilde belirli bir noktadan sonra oyuncuları etkisi altına alıyor ve ekran karşısından ayrılmak mümkün olmuyor.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Steam'de Bunny Hurling ile Bunny Guys ücretsiz hâle geldi. Bunlardan ilki 1.99 dolara (91 TL), diğeri ise 2.99 dolara (137 TL) satılıyor. Bu da her iki oyunu alan kişilerin toplamda 228 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Elbette ki çok yüksek bir meblağ olduğu söylenemez ama oyunlara çok para harcamak istemeyenlerdenseniz pekâlâ değerlendirilebilecek bir fırsat.

Bunny Hurling'i kütüphanenize eklemek için son tarih 25 Mayıs 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. Bunny Guys'a bedava sahip olmak isteyenlerinse 29 Mayıs 2026 saat 20.00'ye kadar süresi bulunuyor. Belirtilen tarihten sonra her iki oyunun da ücretli olacağını belirtelim. Eğer süre dolmadan önce oyunları kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacaklar ve dilediğiniz zaman yükleyip oynayabileceksiniz.

Steam'de Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Alınır?

Steam uygulamasını açın.

Mağazaya gidin.

Bunny Hurling ve Bunny Guys oyunlarından hangisini almak istiyorsanız onun adını yazın.

Eşleşme sağlandıktan sonra oyunun isminin üzerine basın.

Oyunun mağaza sayfası açıldıktan sonra "Hesaba ekle" butonuna tıklayın.

Steam'de ücretsiz hâle gelen oyunları almak için hangi platformu kullandığınızın bir önemi bulunmuyor. İster web ister masaüstü ister mobil sürümünü kullanarak yukarıdaki adımları takip edebilirsiniz. Tabii, mobil ya da web sürümü üzerinden hesaba ekledikten sonra bunları direkt yükleyemeyeceğinizi, oyunların Windows'a özel olduğunu belirtmekte fayda var. Oyunu aldıktan sonra dilediğiniz zamanda Windows PC'den Steam istemcisini açıp hesabınıza giriş yapabilir ve kütüphaneye gidip oyuna tıkladıktan sonra yükleme seçeneğine basabilirsiniz.

Bunny Hurling Nasıl Bir Oyun?

Korku oyunları arasında yer alan Bunny Hurling, kralın emriyle ormana gönderildiğiniz bir oyun. Burada yay kullanarak sessizce ilerlemeniz ve doğru zamanı bekleyip tavşanları yakalamaya çalışıyorsunuz. İlk bakışta basit bir av oyunu gibi görünüyor ama bir süre sonra bunun aslında çok rahatsız edici bir yapım olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz.

Bunny Hurling'in Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 ve üstü

Windows 10 ve üstü İşlemci: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6400

NVIDIA GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 6400 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

2 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Bunny Guys Nasıl Bir Oyun?

Bunny Guys, Bunny Hurling'in aksine daha iç açıcı bir atmosfer sunuyor. Bu oyun da epey zorlayıcı ama sürekli gerilmenize sebep olmuyor. Oyunda zorlu parkurları tırmanıp en üst noktaya ulaşmanız gerekiyor. Tek başınıza ya da çevrim içi olarak en fazla 8 kişi ile yarışabiliyorsunuz. Basit bir hata bile aşağı düşerek yeniden başlamak zorunda kalınmaya neden oluyor. Bu yüzden çok dikkatli ilerlemek gerekiyor.

Bunny Guys'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 İşlemci: AMD FX Six Core / Intel Core i5 ya da daha iyisi

AMD FX Six Core / Intel Core i5 ya da daha iyisi RAM: 6 GB

6 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 940 ya da daha iyisi

NVIDIA GTX 940 ya da daha iyisi Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

5 GB kullanılabilir alan DirectX: Sürüm 11

Editörün Yorumu

Steam'de ücretsiz hâle gelen oyunları oldukça beğendiğimi söylemeliyim. Korku türüne çok yakından ilgi duyan birisi olarak Bunny Hurling'i oynamaktan epey keyif aldım. Bunny Guys'ın ise diğer oyuncularla rekabet etmeyi sevenler için ideal göründüğünü söyleyebilirim. Ücretsiz olmuşken her ikisinin de değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.