ASUS Republic of Gamers, Computex 2024’te Oyun Tutkunlarını Mest Etti

Teknolojinin kalbi, Tayvan'da düzenlenen Computex 2024'te atıyor. Pek çok marka, fuarda bilgisayar teknolojilerine dair en yeni ürünlerini sergiliyor. Kuşkusuz söz konusu markalardan en dikkat çekeni ise ASUS. Şirket halihazırda Türkiye'de de satışa çıkan Zenbook S 16 ve ProArt P16'yı tüm dünya ile burada paylaştı.

Şimdi ise ASUS, Republic of Gamers (ROG) markası ile oyun tutkunlarını hedef alıyor. Şirket, Computex 2024'te yeni ürünlerini duyurdu. ROG Thor III güç kaynağı, yeni nesil ROG Maximus Hero BTF anakart ve ROG Azoth Extreme klavye oyuncuların en çok ilgisini çeken ürünler oldu.

ASUS Republic of Gamers Computex 2024'te Neler Tanıttı?

Asus Republic of Gamers'ın Computex'te tanıttığı ilgi çekici ürünlerin başında klavye gibi çevre birimleri yer alıyor. Örneğin ROG Azoth Extreme 1600+ saat pil ömrü ile kablosuz klavyelerde yeni bir standart belirliyor. Ayrıca karbon fiber konumlandırma plakası ve silikon bilek desteği ile yazma deneyimini üst düzeye çıkarıyor.

Yalnızca 47 gram ağırlığındaki ROG Harpe Ace Extreme, 42.000 dpi ROG AimPoint Pro optik sensör ile ultra hassas takip sağlıyor. 100 milyon tıklama ömrü sunan ROG Optik Mikro Anahtarlar, yoğun oyun seanslarında maksimum denge ve kontrol garanti ediyor.

ROG Delta II kulaklık, kristal netliğinde ses sunarak sürükleyici bir oyun deneyimi sağlıyor. Bluetooth, ROG SpeedNova kablosuz ve 3.5 mm analog bağlantı seçenekleri ile kullanıcılarına mükemmel ses kalitesi ve 110 saat pil ömrü sunuyor.

ROG Destrier Core sandalye, dayanıklı poliamid naylon ve nefes alabilen file malzemelerle uzun oyun seansları için ideal konfor sunuyor. Mobil oyunlar için uygun ayar seçenekleri ve 360° döndürme imkanı ile oyunculara eşsiz bir deneyim sağlıyor.

ROG Archer ErgoAir sırt çantası, 40 litre kapasite ve özel dizüstü bilgisayar yuvası ile oyun ekipmanları için güvenli depolama sunuyor. Hafif 200D naylon kumaşı ve nefes alabilen köpük sırt kısmı ile seyahat eden oyuncular için mükemmel bir seçim.

ROG 140W USB-C GaN şarj cihazı, üç C tipi ve bir A tipi bağlantı noktası ile 140 W'a kadar destek sunuyor. PD3.1/QC4.0/PD PPS uyumluluğu ile evrensel hızlı şarj sağlıyor ve dört cihaza aynı anda güç vererek kullanıcılarına esneklik sunuyor.

ROG Rapture GT-BE19000 oyuncu router'ı, 19 Gbps hızlarla WiFi 7 performansı sunuyor. AFC teknolojisi ile güçlü 6 GHz WiFi sağlıyor ve ASUS Smart AiMesh ile optimize edilmiş düşük gecikme süresi ve verimli iletim sunuyor. Oyun Ağı özelliği, üç seviyeli oyun hızlandırma ile benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor.

ROG Maximus Hero BTF anakart, Arrow Lake desteği ve gizli konnektör tasarımı ile benzersiz kablo yönetimi sunuyor. PCIe Slot Q-Release Slim mekanizması ile kolay yükseltme ve bakım sağlayarak kullanıcı deneyimini iyileştiriyor.

ROG Strix LC III AIO soğutucu serisi, ARGB ve ARGB LCD modelleri ile üstün soğutma ve özelleştirilebilir görseller sunuyor. Asetek Gen7 V2 pompa ve ARGB fanları ile optimize soğutma performansı sağlıyor.

ROG Thor III güç kaynağı, galyum nitrür MOSFET'ler ile yüksek verimlilik ve soğutma sağlıyor. Akıllı voltaj dengeleyici ve Turbo Modu ile grafikleri optimize ediyor. OLED ekran ile güç tüketimi hakkında gerçek zamanlı bilgi sunuyor.

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ROG Mjolnir, 768 Wh kapasiteli lityum-demir fosfat piller ile kesintisiz güç sağlıyor. USB Type-C 100 W hızlı şarj ve Qi 2.0 kablosuz şarj seçenekleri sunuyor. Güneş enerjisiyle şarj edilebilme özelliği ile hareket halindeki oyuncular için mükemmel bir güç kaynağı sağlıyor.