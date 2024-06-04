ASUS ROG Ally X Özellikleri ve Fiyatı

Steam Deck'in yeni rakibi ASUS Rog Ally X, özellikleri nedeniyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Güçlü donanım bileşenlerini içeren yeni taşınabilir oyun bilgisayarı, oyuncuların eğlenceli zaman geçirmesine yardım ediyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ASUS Rog Ally kısa sürede dünya genelinde çok popüler hâle gelmişti. Şirket, yeni taşınabilir oyun bilgisayarı modelini duyurdu. Bununla beraber ASUS Rog Ally X fiyatı ve donanımı belli oldu. Yeni modelde batarya, RAM ve depolamada önemli ölçüde artış mevcut.

ASUS ROG Ally X Özellikleri

Ekran Boyutu : 7 inç

: 7 inç Ekran Çözünürlüğü : 1920 x 1080 piksel

: 1920 x 1080 piksel Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Koruma Teknolojisi : Gorilla Glass Victus

: Gorilla Glass Victus İşlemci : AMD Ryzen Z1 Extreme

: AMD Ryzen Z1 Extreme RAM : 24 GB LPDDR5X 7500 MHz

: 24 GB LPDDR5X 7500 MHz Depolama : 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)

: 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) Batarya : 80 Wh

: 80 Wh Ağırlık : 678 gram

: 678 gram İşletim Sistemi: Windows 11 Home

7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Ally X modeli 1920 x 1080 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gorilla Glass Victus ekran koruma teknolojisini destekleyen taşınabilir oyun bilgisayarı 678 gram ağırlığında.

Etkileyici tasarımıyla dikkat çeken yeni cihazda 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280) depolama alanı ve 24 GB LPDDR5X 7500 MHz RAM bulunuyor. Önceki modelde ise 512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) depolama alanı ve 16 GB LPDDR5 RAM yer alıyor.

Gücünü AMD Ryzen Z1 Extreme işlemcisinden alan cihaz 80 Wh batarya kapasitesine sahip. ROG Ally modelinde ise 40 Wh batarya kapasitesi mevcut. Peki, Dolby Atmos ve AMD FreeSync Premium teknolojilerini destekleyen ASUS ROG Ally X ne kadar fiyata satılıyor?

ASUS ROG Ally X Fiyatı

Uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanıyan ASUS ROG Ally X modeli için 799 dolar fiyat etiketi belirlendi. Yeni el bilgisayarının Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağı henüz bilinmiyor.

Bu rehberde ASUS ROG Ally X ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Yeni taşınabilir oyun bilgisayar modeli ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.