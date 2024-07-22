Fiyatı ve Özellikleri ile Göz Dolduran ASUS ROG Ally X, Türkiye’de Satışa Çıktı!

ASUS, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce tanıttığı ROG Ally X'i Türkiye'de ön siparişe açmıştı. Şimdi ise bekleyiş sona erdi ve merakla beklenen yepyeni ROG Ally X ülkemizde satışa sunuldu. Peki ROG Ally X'i Türkiye'de nereden, ne kadar alabiliriz? İşte cevabı!

ROG Ally X Türkiye'de Satış Çıktı

Ön sipariş sürecinde 36.999 TL'den satışa sunulan ASUS ROG Ally X'in fiyatı satışa çıktığında da değişmedi. Önceki sürüme göre depolama, bellek ve pil ve başta olmak üzere çok sayıda donanım iyileştirmesiyle gelen el konsolu, şirketin kendi dijital mağazası ASUS E-Store üzerinden alınabiliyor. Sahip olduğu özellikler ise şu şekilde:

Genel Özellikler:

İşletim Sistemi: Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen Z1 Extreme (8 çekirdek, 16 iş parçacığı, 5.10 GHz boost). Grafik İşlemci: AMD Radeon Graphics (12 CUs, 2.7 GHz, 8.6 Teraflops). RAM: 24GB LPDDR5X. Depolama: 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD. Ekran: 7 inç FHD (1920 x 1080) IPS, 120Hz yenileme hızı, FreeSync Premium destekli, 500 nits parlaklık, Gorilla Glass Victus. Pil Ömrü: 80WHrs 4 hücreli Li-ion. Bağlantı Noktaları: Çift USB Type-C, 3.5mm kombo ses jakı, microSD kart okuyucu, USB 4 destekli Type C. Ağ: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2. Ağırlık: 678 g. Boyutlar: 28.0 x 11.1 x 2.47 ~ 3.69 cm.

Üstelik ASUS, ROG Ally X'i Türkiye'deki kullanıcılara özel fırsatlarla satışa sundu. Sınırlı bir süre için el konsolunu satın alan kullanıcılar, 3 aylık ücretsiz Game Pass kazanıyor. Bu da 90 gün boyunca ekstra hiçbir ücret ödemeden geniş bir kütüphaneye erişebileceğiniz anlamına geliyor.