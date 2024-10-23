ASUS’un En Hızlı Oyuncu Klavyesi ROG Falchion Ace HFX Türkiye’de

ASUS'un oyunculara yönelik ekipmanlarla öne çıkan markası ROG, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olarak şirket, hız ve hassasiyet arayan kullanıcılar için geliştirdiği Falchion Ace HFX isimli yeni klavyesini tanıttı. Peki “Speed tap” özelliğine sahip Falchion Ace HFX klavye özellikleri neler? İşte detaylar!

ASUS ROG Falchion Ace HFX Oyuncu Klavyesi Özellikleri

Eğer yeni bir oyuncu klavyesi arıyorsanız ve numpad (sayısal tuş takımı) olmayan daha kompakt bir model arıyorsanız, ASUS'un size bir çözümü var. Şiirket, “Speed tap” özelliği ve hızı ile dikkat çeken, yeni klavyesini tanıttı. Falchion Ace HFX, oyun dünyasında hız ve hassasiyeti ön planda tutarak tasarlandı.

Klavyede yer alan ROG HFX Manyetik Anahtarlar, kullanıcılara özelleştirilebilir bir deneyim sunuyor. Bu anahtarlar, 0,1 ila 4,0 mm arasında ayarlanabilir çalıştırma mesafesi ile oyun ve yazma arasındaki geçişleri kolaylaştırıyor. 100 milyon tuş basımına kadar dayanıklı olması ise uzun süreli kullanım garantisi veriyor.

Falchion Ace HFX’te bulunan Hızlı Tetik düğmesi, her tuş basımının anında sıfırlanmasını sağlıyor. Bu özellik, özellikle FPS oyunlarında ani yön değiştirme ve hızlı refleks gerektiren durumlarda büyük bir avantaj sunuyor. Ayrıca Hızlı Dokunma modu, aynı anda iki yön tuşuna basıldığında son hareketi önceliklendirerek önceki tuşu otomatik olarak serbest bırakıyor.

Bu da oyun sırasında her hareketin daha hızlı ve akıcı olmasını sağlıyor. Klavyenin en dikkat çeken özelliklerinden biri 8000 Hz sorgu oranı. Bu yüksek hız, rakip klavyelere göre 8 kat daha hızlı bir tepki süresi sağlıyor ve yalnızca 0,125 ms’lik giriş gecikmesiyle her tuş basımını anında işliyor.

Özellikle rekabetçi oyunlarda milisaniyelerin bile önemli olduğu anlarda bu hız farkı ciddi bir avantaj sunuyor. ASUS ROG Falchion Ace HFX, sadece performans değil, konfor açısından da önemli yenilikler sunuyor. Klavye, beş katmanlı sönümleyici yapısı ile tuş basımında oluşan titreşimleri emiyor ve yazma sırasında oluşan gürültüyü azaltıyor.

Ayrıca klavye üzerinde bulunan iki USB-C bağlantı noktası sayesinde aynı anda iki farklı cihaz arasında geçiş yapılabiliyor. Kullanım sırasında esnekliği artırmak adına üç farklı eğim açısına sahip olan ayakları da klavyenin ergonomisini destekliyor.