ASUS Çok Güçlü Mini Bilgisayar Tanıttı! Kolayca Taşınabiliyor
ASUS, ROG GR70 isimli mini bilgisayar tanıttı. Peki, oyun odaklı bilgisayarda hangi donanım tercih edildi? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- ASUS ROG GR70'de AMD Ryzen 9 9955HX3D işlemcisi bulunuyor.
- Mini bilgisayarda NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı yer alıyor.
- ASUS'un oyun odaklı bilgisayarı için 14.999 yuan (88.930 TL) fiyat etiketi belirlendi.
ASUS, gün içerisinde kolayca taşınabilecek bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte ROG GR70 olarak isimlendirilen oyun bilgisayarının özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayar, taşınabilirliğin yanı sıra güçlü donanımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
ASUS ROG GR70 Özellikleri
- İşlemci: AMD Ryzen 9 9955HX3D (3D V-Cache Teknolojisine sahip)
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 5070
- RAM Desteği: DDR5 bellek için iki adet SODIMM yuvası
- SSD Desteği: İki adet M.2 2280 yuvası (Biri PCIe 5.0, diğeri PCIe 4.0 destekli)
- Boyutlar: 280 x 180 x 60 mm
- Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 7 desteği
- Bağlantı Portları: İki DisplayPort 2.1, iki HDMI 2.1 FRL, bir Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1), altı USB 3.2 Gen 2 Type-A, bir USB 3.2 Gen 2 Type-C, bir 3.5 mm ses jakı, bir RJ45 LAN portu, DC-in ve bir Kensington kilidi
ASUS ROG GR70'de AMD'nin güçlü işlemcisi Ryzen 9 9955HX3D yer alıyor. Bu işlemcinin sahip olduğu 3D V-Cache teknolojisi, özellikle oyunlarda veri erişim hızlarını artırarak performansı önemli ölçüde iyileştiriyor. 280 x 180 x 60 mm boyutlarındaki bilgisayarda ayrıca NVIDIA GeForce RTX 5070 ekran kartı bulunuyor.
Bu güçlü ikili, oyun oynama, yayın yapma ve çoklu görev gibi aktivitelerde üst düzey bir performans elde edilmesini sağlıyor. Geniş bağlantı seçenekleriyle öne çıkan mini PC'de iki adet DisplayPort 2.1 portu, iki adet HDMI 2.1 FRL portu, altı adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portu ve bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C portu bulunuyor.
Bilgisayarda ayrıca DisplayPort 2.1 desteği sunan bir Thunderbolt 4 portu da bulunuyor. Diğer bağlantı seçenekleri arasında 3.5 mm ses jakı, RJ45 LAN (ağ) portu, DC güç girişi ve güvenlik için Kensington kilidi yer alıyor. ASUS'un bu güçlü bilgisayarında kablosuz bağlantı olarak en güncel teknoloji olan Wi-Fi 7 desteği mevcut.
ROG GR70, RAM tarafında DDR5 standardını destekleyen iki adet SODIMM yuvasına sahip. Depolama tarafında ise iki farklı M.2 2280 yuvası mevcut. Bu yuvalardan biri en yeni ve en hızlı depolama standardı olan PCIe 5.0 SSD'leri desteklerken diğeri ise PCIe 4.0'ı destekliyor.
ASUS ROG GR70 Fiyatı
Çin'de tanıtılan ASUS ROG GR70 için 14.999 yuan (88.930 TL) fiyat etiketi belirlendi. Şık tasarımı, kolay taşınabilirliği ve güçlü donanımıyla öne çıkan mini bilgisayarın global sürümünün ne zaman geleceğine dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla global sürümün fiyatı da henüz belli değil.