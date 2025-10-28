Yeni Android El Konsolu Tanıtıldı: Güçlü Snapdragon İşlemciye Sahip!

Son dönemde el konsolu pazarında Android işletim sistemiyle çalışan pek çok cihazın piyasaya sürüldüğüne tanık oluyoruz. Bu modellere son örnek Çin merkezli konsol üreticisi GoRetroid'den geldi. Şirket kısa bir süre önce yeni taşınabilir el konsolu Retroid Pocket 6'yı tüm dünyada ön siparişe açtı.

Android tabanlı yeni cihaz, 120 Hz yenileme hızlı AMOLED ekranı ve güçlü Snapdragon işlemcisi gibi üstün özellikleriyle rakiplerinden sıyrılırken uygun fiyat etiketiyle de tüketicilerin dikkatini çekiyor. İşte detaylar!

Retroid Pocket 6'nın Özellikleri

Yeni Pocket 6, kısa bir süre piyasaya sürülen Pocket G2 ve aynı zamanda selefi Pocket 5’in de ötesine geçen önemli yeniliklerle birlikte geliyor. Önceki modellerde bulunan 60 Hz panellerin aksine, bu cihazda 120 Hz yenileme hızı sunan 5.5 inç boyutunda AMOLED bir ekran kullanılıyor.

Pocket 6’da göze çarpan bir diğer önemli yenilik ise pil kapasitesi. Cihaz, Pocket 5 ve Pocket G2’de bulunan 5000 mAh'lık bataryalar yerine 6.000 mAh kapasiteli bir pile ev sahipliği yapıyor. Yeni el konsolunun kalbinde ise, Xiaomi 13 ve Samsung Galaxy S23 gibi amiral gemisi serilerinde de kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi yer alıyor.

Bu güçlü donanımını 210 x 87 x 17 mm boyutlarında ve yaklaşık 320 gram ağırlığındaki bir kasaya sığdıran cihaz, aynı zamanda uzun süreli kullanımlarda bile performans dengesini korumak için aktif soğutma teknolojisini de bünyesinde barındırıyor.

Son olarak bellek seçeneklerine de değinelim. Farklı konfigürasyonlarla satışa sunulan Retroid Pocket 6 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Retroid Pocket 6'nın Fiyatı

Kısa bir süre önce ön siparişe açılan yeni el konsolunun başlangıç fiyatı 209 dolar (yaklaşık 8765 TL) olarak açıklandı.

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 209 dolar

12 GB RAM ve 256 GB Depolama: 259 dolar

Peki siz yeni Retroid Pocket 6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz sahip olduğu özellikleri ve uygun fiyatıyla en çok tercih edilen taşınabilir el konsolu modelleri arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.