ASUS'tan Marvel Hayranlarına Heyecan Verici Duyuru: ROG Mjolnir Güç İstasyonu Geliyor!

ASUS, Marvel ve ROG hayranlarına ROG Mjolnir Güç İstasyonu'nu tanıttı. Normalde 1 Nisan diğer markaların değişik ürünlerini tanıttığı bir tarih olarak değerlendiriliyor. Fakat ASUS farklı bir şey yapmaya karar verdi.

Şirket, adıyla doğrudan Thor'un çekicini andıran "ROG Mjolnir" oyun bilgisayarı güç istasyonunu tanıttı. Şirket, ürünün yaklaşan bir görselini resmi X hesaplarında paylaşarak, "oyun deneyimini tamamlayacağını" iddia etti.

IT'S REAL GAMERS!

Can you guess what feature we're gonna add to complete your gaming experience?



👀Stay tuned for more during #ROGComputex2024!#ROGMjolnir⚡ pic.twitter.com/NbSCRYdJzD — ROG Global (@ASUS_ROG) April 2, 2024

ROG Mjolnir'ın Özellikleri ve Tasarımı

OG Mjolnir'in özellikleri henüz bilinmiyor. Ancak X'teki paylaşımdan yola çıkarak ön panelinde güç prizleri bulunan bir açık hava güç istasyonu ünitesi olacağı tahmin ediliyor. Çünkü performans ölçümü için büyük bir ekrana sahip.

Bunların dışında en az dört güç prizi ve dört USB bağlantı noktası (iki Type-C ve iki Type-A) ile birlikte farklı istatistikleri okuyan bir dijital LCD ekranı bulunuyor.

ASUS, lansman tarihini henüz açıklamadı. Ancak Computex 2024'ü etiketleyerek Haziran 2024'te düzenlenecek etkinlikte kullanıcılara bir sunum görebileceklerini belirtti.