ASUS'tan Marvel Hayranlarına Heyecan Verici Duyuru: ROG Mjolnir Güç İstasyonu Geliyor!

ASUS, Marvel ve ROG hayranlarına ROG Mjolnir Güç İstasyonu'nu tanıttı. Normalde 1 Nisan diğer markaların değişik ürünlerini tanıttığı bir tarih olarak değerlendiriliyor. Fakat ASUS farklı bir şey yapmaya karar verdi.

Şirket, adıyla doğrudan Thor'un çekicini andıran "ROG Mjolnir" oyun bilgisayarı güç istasyonunu tanıttı. Şirket, ürünün yaklaşan bir görselini resmi X hesaplarında paylaşarak, "oyun deneyimini tamamlayacağını" iddia etti.

IT'S REAL GAMERS!

Can you guess what feature we're gonna add to complete your gaming experience?



Stay tuned for more during #ROGComputex2024!