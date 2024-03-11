Sertab Erener Büyük Haberi Verdi: Türkiye Eurovision'a Geri mi Dönüyor?

2012 yılından beri Türkiye'nin Eurovision'a katılmaması, şarkı yarışmasını merakla ve ilgiyle takip edenleri oldukça üzen bir konu. 2003 yılında Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener de 2024 Eurovision Şarkı Yarışması için bir müjde verdi.

2024 Eurovision Sahnesinde Türkiye'yi Göreceğiz

Everway That I Can ile yarışmada birinci olan Sertab Erener, İstanbul konserinde hem hayranlarını hem de Eurovision tutkunlarını sevindirecek bir haber verdi. İstanbul konserinde, bu sene İsveç'te gerçekleşecek olan 2024 Eurovision için teklif aldığını açıkladı.

İsveç'ten teklif geldiğini söyleyen şarkıcı, yarışma gecesi için hazırlıklara başladığını da duyurdu. Aynı zamanda sahnede tabii ki "Everyway That I Can" şarkısını söyleyeceğini ancak bu sefer farklı bir versiyon ile karşımıza çıkacağını söyledi.

Sertab Erener'den sonra Eurovision'a damga vuran isimler ise 2009 yılında Hadise, 2010 yılında birinciliği son anda kaçıran MaNga olmuştu. En son da 2012 yılında Can Bonomo, Love Me Back" isimli şarkısıyla yarışma katılmıştı. Sonrasında ise Türkiye bir daha yarışmaya katılmama kararı aldı.

Eurovision'da Türkiye'ye birinciliği getiren Sertab Erener'in performansını bir kere daha izleyelim: