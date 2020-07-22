Asus ROG Phone 3 Tanıtıldı: İşte Asus ROG Phone 3 Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon kullanıcıları tarafından merakla beklenen Asus ROG Phone 3 resmi olarak tarafından Asus ROG Phone 3 özellikleri ve fiyatı netleşti. İşte Asus ROG Phone 3 özellikleri ve fiyatı.

Asus ROG Phone 3 Özellikleri

Oyun bilgisayarına en yakın akıllı telefon olarak nitelendirilen Asus ROG Phone 3, 6.6 inç AMOLED ekrana sahip. Bu ekran 144Hz yenileme hızını desteklemekte. Gücünü Snapdragon 865+ yonga setinden alan cihazda 12 / 16 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı seçeneği bulunmakta.

6.000 mAh bataryaya sahip olan ROG Phone 3, 30W hızlı şarj teknolojisini desteklemekte. Asus'a göre cihaz 46 dakikalık şarj ile batarya %70 doluluğa ulaşabiliyor. Telefonda yüklü gelen uygulama ile cihazın şarjı hakkında ayarlamalar yapılabilmekte.

Akıllı telefonun arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. Bu kamera sensörleri sırası ile şu şekilde: 64MP ana, 16MP ultra geniş açı ve 5MP makro. ROG Phone 3'ün ön kısmına baktığımızda ise bizleri 24MP ana kamera karşılıyor.

Ana kamera 30 fps'de 8K veya 120 fps'de 4K video kaydedebiliyor. Telefonda rüzgar seslerini azaltmak için de rüzgar filtresi bulunuyor. Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkan ROG Phone 3'de hemen hemen herşeyi özelleştirebilmek mümkün. İşlemcinin saat hızından tutun da takılmaları önlemek için ağın hızına kadar ayarlamalar yapılabiliyor.

Asus ROG Phone 3 Fiyatı

Asus ROG Phone 3'ün 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanına sahip olan sürümünün fiyatı 1.000 euro olarak açıklandı. 1.000 euro şu anki kur ile vergiler hariç 7.927 TL'ye tekabül ediyor. Cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmezliğini korumakta.

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