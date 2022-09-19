Asus ROG Phone 6D ve 6D Ultimate Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Yapılan tanıtımla birlikte Asus ROG Phone 6D ve 6D Ultimate özellikleri ve fiyatı belli oldu. Asus tarafından üretilen yeni akıllı telefon modelleri, sahip olduğu güçlü donanım ve fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Yeni telefonlara dair merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Asus ROG Phone 6D Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

GPU: Mali-G710

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB UFS3.1

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 65W

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

Yazılım: Android 12

Ağırlık: 239 gram

Kalınlık: 10,4 mm

Başlangıç Fiyatı: 799 Pound

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1080 x 2448 piksel çözünürlük ve 165Hz tazeleme hızı sunuyor. Cihazın AMOLED ekranı, Corning Gorilla Glass Victus ile korunuyor. 239 gram ağırlığındaki telefonun 173 x 77x 10,4 mm boyutlarında olduğu açıklandı.

Gücünü MediaTek Dimensity 9000+ işlemcisinden alan telefonda Mali-G710 GPU'su bulunuyor. 16 GB LPDDR5X RAM'in yer aldığı cihazın depolama alanı tarafında 256 GB UFS3.1 mevcut. Android 12 işletim sistemiyle birlikte gelen modelde 6000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

Asus ROG Phone 6D Ultimate Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2448 piksel

Ekran Paneli: AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9000+

GPU: Mali-G710

RAM: 16 GB LPDDR5X

Depolama: 512 GB UFS3.1

Batarya: 6000 mAh

Hızlı Şarj: 65W

Arka Kamera: 50 MP + 13 MP + 5 MP

Ön Kamera: 12 MP

Yazılım: Android 12

Ağırlık: 247 gram

Kalınlık: 10,4 mm

Başlangıç Fiyatı: 1.199 Pound

Asus ROG Phone 6D Ultimate isimli telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 MP çözünürlüğünde kamera mevcut.

Rog Phone 6D Ultimate modelinin arka kısmında AeroActive Portal bulunuyor. AeroActive Portal, fanın ısıyı çok daha verimli bir şekilde dağıtmasına imkân tanıyor.

Asus tarafından geliştirilen yeni akıllı telefon modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.