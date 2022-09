iPhone 14 Pro Kamera Sorunu Gün Yüzüne Çıktı!

iPhone 14 Pro kamera sorunu ile gündeme geldi. Ortaya çıkan problem, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü Snapchat, Instagram ve Tiktok gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera sürekli olarak titriyor. Oldukça can sıkıcı olan soruna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde Far Out isimli etkinlik bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik esnasında yeni akıllı saat modelleri, AirPods 2'nin yanı sıra iPhone 14 serisi de tanıtıldı.

Dört farklı modelden oluşan yeni iPhone serisinde iPhone 14 Pro isimli cihaz da bulunuyor. Serinin en dikkat çeken modellerinden bir tanesi olan iPhone 14 Pro'da kullanımı doğrudan olumsuz yönde etkileyen oldukça önemli bir sorun gün yüzüne çıktı.

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw