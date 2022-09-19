iPhone 14 Pro Kamera Sorunu Gün Yüzüne Çıktı!

iPhone 14 Pro kamera sorunu ile gündeme geldi. Ortaya çıkan problem, kullanım deneyimini önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor çünkü Snapchat, Instagram ve Tiktok gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera sürekli olarak titriyor. Oldukça can sıkıcı olan soruna dair merak edilen detaylar haberimizde.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, 7 Eylül 2022 tarihinde Far Out isimli etkinlik bir etkinlik düzenledi. Düzenlenen etkinlik esnasında yeni akıllı saat modelleri, AirPods 2'nin yanı sıra iPhone 14 serisi de tanıtıldı.

Dört farklı modelden oluşan yeni iPhone serisinde iPhone 14 Pro isimli cihaz da bulunuyor. Serinin en dikkat çeken modellerinden bir tanesi olan iPhone 14 Pro'da kullanımı doğrudan olumsuz yönde etkileyen oldukça önemli bir sorun gün yüzüne çıktı.

Good day, I’m having an issue with my new iPhone 14 pro, everytime I open the app, the phone keeps shaking for few seconds. I have no idea what’s happening, is it an app bug? Or a hardware issue?@snapchatsupport @Snapchat @AppleSupport pic.twitter.com/S8huZtX6Iw — Mars (@Obeiidd) September 18, 2022

MacRumors'taki habere göre yeni iPhone modelini satın alan kullanıcıların bir kısmı, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamalarda kamera titremesi problemi ile karşı karşıya kaldı. Kullanıcılar bunun üzerine karşılaştıkları sorunu Twitter, Reddit dahil olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden dile getirdi.

Mars kullanıcı ismine sahip bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın yeni akıllı telefonunda meydana gelen sorunu videoya kaydetti. Kullanıcı, kaydettiği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 3 saniye uzunluğundaki videoda kameranın sürekli olarak titrediği görülüyor.

iPhone 14 Pro Kamera Sorunu İçin Çözüm Bulunuyor mu?

Bazı kullanıcıların karşılaştığı sorunun altında yatan nedeni henüz bilinmiyor. iPhone 14 Pro modelinin ana lensi, ikinci nesil sensor-shift görüntü sabitleme özelliğine sahip. Kamera titremesi problemi, görüntü sabitleme özelliğinde meydana gelen bir yazılım hatasından kaynaklanıyor olabilir. Elbette bu yalnızca bir tahmindir.

Kamera sorunu, bir yazılım hatasından kaynaklanıyorsa Apple, yeni bir güncelleme yayımlayarak sorunu çözebilir. Sorunun şu anda bir çözümü bulunmuyor. Yazılım devi Apple, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.