Asus ROG Phone 8 Geliyor: Lansman Öncesi Listelendi!

Asus, yaklaşan Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) 2024 aracılığıyla 8 Ocak 2024'te diğer bazı cihazlarla birlikte ROG Phone 8 serisini tanıtacağını doğrulamıştı. Serinin ROG Phone 8 ve ROG Phone 8 Pro olmak üzere en az iki model içermesi bekleniyor.

Şimdi ise lansman öncesinde Tayland'daki NBTC sertifikasyon platformu ROG Phone 8 Pro'yu onayladı. Bunun yanı sıra standart ROG Phone 8 de resmî duyuru öncesinde NBTC'nin veri tabanında ortaya çıktı.

NBTC listelemesi, ASUS_AI2401_C model numarasını taşıyan ASUS cihazının Tayland'da piyasaya çıktığında ROG Phone 8 olarak adlandırılacağını gösteriyor. Aynı model numarası daha önce Bluetooth SIG sertifikasyonunda da görülmüştü.

Kısa süre önce yayınlanan bir rapor da ROG Phone 8 ile ilgili neredeyse tüm detayları sızdırmıştı.

Asus ROG Phone 8 Özellikleri (Söylentiler)

ROG Phone 8, FHD+ çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunan 6,78 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 8 Gen 3 işlemci, 12 GB LPDDR5x RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama alanıyla gelecek telefon, kutudan Android 14 tabanlı ROG UI işletim sistemiyle çıkacak.

ROG Phone 8'in ön ve arka kameraları hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. 65W hızlı şarj özelliğine sahip telefonun 5.500 mAh pile sahip bekleniyor.

Oyun telefonunun ayrıca ekran içi parmak izi sensörü, 3,5 mm ses jakı, 5 mıknatıslı hoparlör sistemi, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, RBG aydınlatmalı arka logo ve ekran için Gorilla Glass Victus 2 koruması gibi diğer özelliklerle birlikte gelmesi bekleniyor.

Peki sizin Asus ROG Phone 8'den beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.