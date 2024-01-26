Asus ROG Ally 2 Yakında Tanıtılabilir: İşte Beklenen Tarih!

Hindistan merkezli teknoloji sitesi Techlusive, Asus ROG Ally 2 hakkında ilk gelişmeyi Asus Hindistan Başka Yardımcısı Arnold Su'dan aldı. Gelişmeye göre Asus, ROG Ally el konsolunun ikinci neslini bu yıl içinde hazır edip raflarda yerini almasını planlıyor.

Arnold Su, günün erken saatlerinde Hindistan'da düzenlenen Asus ZenBook 14 OLED lansman etkinliğinin ardından bir röportaj verdi. Techlusive'e konuşan Su, "Büyük olasılıkla bu yıl ikinci nesil bir el konsolu piyasaya süreceğiz" dedi.

Bununla birlikte, ikinci nesil el konsolunun yönü hakkında biraz daha ayrıntı duymak iyi oldu. Röportaj ayrıca ROG Ally 2'nin Windows ekosistemine bağlı kalacağını ancak bir şekilde daha oyun odaklı olacağını ortaya koydu.

Asus ROG Ally 2, Oyunlara Daha Çok Odaklanacak

Hindistan dışındakiler için röportajın daha az ilgi çekici bölümleri arasında el cihazının Hindistan'da diğer ülkelere/bölgelere göre yaygınlık oranına ilişkin değendirmeler da yer aldı. Görünüşe göre Asus, bu inanılmaz kalabalık ülkede sadece 70.000 ila 80.000 Asus ROG Ally cihazı sattı.

Orijinal cihazın tasarımcıları incelemelere kulak verdiyse, ürün deneyiminin en önemli noktaları olan yazılım, ergonomi ve pil ömrünü kesinlikle hedef alacaklardır. Asus'un yükseltme için hedeflediği zamanlamayla ilgili bir özel SoC aldığı belirtiliyor. Bu SoC, Ryzen Z1 Extreme olarak adlandırılıyor ve Zen 4 ve RDNA 3 mimarilerine dayanıyor.

Asus, ROG Ally 2, farklı bir ekran boyutu seçebilir veya IPS panel yerine OLED panele yükseltebilir. Sistemdeki 16GB LPDDR5 RAM şimdilik yeterli olabilir ancak modern Windows oyunlarının boyutu göz önüne alındığında, 1TB temel depolama miktarı hoş karşılanabilir.

Asus ROG Ally el konsolunu deneyimlediniz mi? Steam Deck gibi rakibe karşı ROG Ally 2 nasıl özelliklerle gelmeli? Aşağıdaki yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.