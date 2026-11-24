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ASUS, çalışma ve yaşam alanlarında kablo karmaşasını ortadan kaldıran minimalist hepsi-bir-arada bilgisayarı ASUS V600 AiO serisi için özel Black Friday kampanyasını başlattı. Yılın en büyük alışveriş döneminde bilgisayarını yenilemek veya ev ofisini güçlendirmek isteyen kullanıcılar, 23,8 inç (VM640) ve 27 inç (VM670) ekran seçeneklerine sahip ASUS V600 AiO modellerine peşin fiyatına vade farksız taksit ayrıcalığıyla sahip olabiliyor.

Black Friday Döneminde Akıllı Bir Yatırım

Hem profesyonel iş akışları hem de ev içi eğlence merkezi kullanımı için tasarlanan ASUS V600 AiO, Black Friday’in sunduğu ödeme kolaylığıyla yüksek performanslı bir masaüstü deneyimine ulaşmayı kolaylaştırıyor. Siyah ve beyaz renk alternatifleriyle her dekorasyona uyum sağlayan seri, önceki nesle kıyasla %38 daha ince alt çerçevesi (15,6 mm) ve %25 daha ince gövde yapısıyla (36,5 mm) masalarda minimum yer kaplayarak maksimum alan verimliliği sağlıyor.

ASUS V600 AiO Serisi İçin Başlatılan Kampanyanın Detayları

ASUS V600 AiO serisinde geçerli olan peşin fiyatına vade farksız taksit avantajı, Black Friday dönemi boyunca yetkili satış noktaları ve seçili e-ticaret kanallarında teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Copilot+ PC ve 50 TOPS Yapay Zeka Gücüyle Üretkenliği Artırın

Kampanya kapsamında avantajlı koşullarla sunulan ASUS V600 AiO, gücünü 50 TOPS NPU performansına sahip AMD Ryzen™ AI 7 işlemci ailesinden alıyor. Copilot+ PC deneyimi sunan cihaz; 64 GB’a kadar DDR5 5600 MHz bellek (çift SO-DIMM yuvası) ve 2 TB’a kadar PCIe 4.0 SSD (çift M.2 yuvası) desteğiyle yoğun çoklu görevlerin altından kolayca kalkıyor.

Çevrim içi toplantıları daha verimli hale getiren ASUS AI ExpertMeet yazılım paketi; toplantı notlarını otomatik özetleme, anlık çeviri altyazıları, konuşmacı tanıma ve iki yönlü yapay zeka destekli gürültü engelleme (AI Noise-Canceling) özelliklerini kullanıcılarla buluşturuyor.

Göz Yormayan NanoEdge Ekran ve Sinematik Ses Deneyimi

Uzun saatler bilgisayar başında vakit geçirenler için geliştirilen Full HD IPS NanoEdge ekran; %93 ekran- gövde oranı, %100 sRGB renk gamı ve 100 Hz’e varan yenileme hızıyla canlı ve akıcı görüntüler sunuyor. Parlama önleyici (anti-glare) kaplama ve TÜV Rheinland göz konforu sertifikası göz yorgunluğunu azaltırken, HDMI-in portu sayesinde cihaz oyun konsolları veya mobil cihazlar için harici bir monitör olarak da kullanılabiliyor.

Dolby Atmos destekli çift 5W bas-refleks stereo hoparlörleriyle güçlü bir ses performansı sunan seri, ofis kullanımlarında yalnızca 17 dB seviyesinde ultra sessiz çalışıyor. Kullanılmadığında gövde içine gizlenebilen geri çekilebilir (retractable) 5 MP + IR kamera ve yüz tanıma ile otomatik oturum açıp kilitleyen ASUS Adaptive Lock özelliği ise hem mahremiyeti hem de veri güvenliğini üst düzeyde tutuyor.