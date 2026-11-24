Honor'un yeni telefonu Magic 9 Lite'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun tasarımı ve teknik özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 9 Lite+ Özellikleri Neler?

Özellik Honor Magic 9 Lite+ Ekran 6,8 inç AMOLED Yenileme hızı 120Hz İşlemci Snapdragon 6 Gen 5 Ana kamera 108 MP Yardımcı kamera 5 MP Ön kamera 16 MP Batarya 9.530 mAh Kablolu şarj 80W Dayanıklılık IP68 Bağlantı NFC SIM Çift SIM

Honor Magic 9 Lite+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

Honor Magic 9 Lite+'ın İşlemci Özellikleri Neler Olacak?

Magic9 Lite+'ın Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Orta segment telefonlar için geliştirilen bu işlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunuyor ve daha verimli çalışıyor.

Honor Magic 9 Lite+'ın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı kamera bulunacak. Ön kamera ise 16 megapiksel çözünürlük sunacak. Bu arada Honor Magic 8 Lite'ta da aynı kamera çözünürlükleri tercih edilmişti.

Honor Magic 9 Lite+ Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Çift SIM ve NFC desteğine sahip olması beklenen Honor Magic9 Lite+'ın Avrupa'da 699 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 38 bin 667 TL'ye denk geliyor. tutar yaklaşık 38 bin 683 TL'ye karşılık geliyor.

Honor Magic 9 Lite+ Türkiye'de Satılacak mı?

Honor Magic 9 Lite+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400 ve Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Magic 9 Lite+'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Honor Magic 9 Lite+ Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 9 Lite+'ın 2027 yılının Ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Yüksek batayra kapaasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzxere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor Magic 8 Lite, 2025 yılının Aralık ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Honor Magic 9 Lite+'ın batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.

AMOLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor.