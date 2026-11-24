Xiaomi yeni bir amiral gemisi modeli üzerinde çalışıyor. Sızdırılan bilgilere göre Xiaomi 19'da kullanılacak ultra geniş açılı kamera, mevcut modellere kıyasla çok daha geniş bir görüş alanı sunacak. Bu da özellikle manzara ve mimari fotoğrafçılıkta tek kareye daha fazla ayrıntı sığdırılmasını sağlayacak.

Xiaomi 19'un Kamera Özellikleri Neler?

Özellik Xiaomi 19 Ultra geniş açılı kamera 50 megapiksel Lens odak uzaklığı 14 mm Görüş açısı 114 derece Ana kamera Yeni sensör

Xiaomi 19'un Ultra Geniş Açılı Kamerası Nasıl Olacak?

Yeni kameranın 14 mm odak uzaklığına sahip bir lens kullanması bekleniyor. 114 derecelik görüş açısı, Xiaomi 18 Pro'daki 102 derecelik değerden 12 derece daha fazla. Bu fark, kameranın tek karede daha geniş bir alanı görüntülemesini sağlayacak. Bu sayede özellikle manzara ve mimari çekimlerde önemli bir avantaj elde edilecek.

Xiaomi 19'un Periskop Kamerası Ne Sunacak?

Xiaomi 19'da periskop telefoto kamera da bulunacak. Bu sistemde telefonun içindeki prizma veya aynalar, ışığın yönünü değiştirerek uzun lens sisteminin gövdeye yatay biçimde yerleştirilmesine imkân tanıyor. Bu teknoloji, telefonun kamera çıkıntısını aşırı büyütmeden uzaktaki nesneleri optik olarak yakınlaştırmayı sağlıyor. Yeni periskop kameranın kaç kat optik yakınlaştırma sunacağı henüz açıklanmadı.

Xiaomi 19'un Ana Kamerası da Yenilenecek mi?

İddiaya göre ultra geniş açılı ve periskop kameraların yanında yeni bir ana kamera sensörü de geliştiriliyor. Ana kameranın çözünürlüğü, sensör boyutu ve üreticisi hakkında henüz teknik bilgi paylaşılmadı. Bu arada Xiaomi 18 Pro'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 50 megpaiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Xiaomi 19 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 19'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri global pazarda satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 19'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Ultra geniş açılı kamera geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Periskop telefoto kamera ise görüntü kalitesini dijital yakınlaştırmaya kıyasla daha iyi koruyarak uzaktaki nesnelerin yakınlaştırılmasına imkân tanıyor. Dolayısıyla Xiaomi 19'da ultra geniş açılı ve periskop telefoto kameralarının yer alması önemli bir avantaj sağlayacaktır.