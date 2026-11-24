Bütçe dostu oyuncu monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. TCL, 24P1B Lite isimli yeni monitör modelini Çin'de satışa sundu. Monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

TCL 24P1B Lite'ın Özellikleri Neler?

Özellik TCL 24P1B Lite Panel 23,8 inç IPS Çözünürlük 1920 x 1080 piksel Yenileme hızı 144Hz, hız aşırtmayla 165Hz Tepki süresi 1 ms MPRT Parlaklık 250 nit HDR HDR10 sinyal desteği Renk kapsamı Yüzde 99,5 sRGB Renk derinliği 6-bit + FRC Delta E 2'nin altında Kontrast oranı 1000:1 ile 1500:1 Bağlantılar DisplayPort 1.4, HDMI 1.4, 3,5 mm kulaklık girişi

TCL 24P1B Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

TCL tarafından tanıtılan oyuncu monitörü standart olarak 144Hz yenileme hızı sunuyor. Hız aşırtma seçeneği etkinleştirildiğinde bu değer 165Hz'e çıkıyor. Ekranın bir saniyede gösterdiği görüntü sayısını ifade eden yenileme hızı, oyunlardaki hareketlerin ne kadar akıcı göründüğünü doğrudan etkiliyor.

24P1B Lite, hareket bulanıklığını azaltmak için Black Frame Insertion (BFI) teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, görüntülerin arasına siyah kareler ekleyerek hızlı hareketlerde oluşan bulanıklığı azaltmayı amaçlıyor. Monitör 120Hz veya daha yüksek bir yenileme hızında çalışırken etkinleştirilebiliyor.

Renk üretiminde sRGB'nin yüzde 99,5'ini kapsayan monitörün normal kullanımda ulaşabildiği maksimum parlaklık 250 nit seviyesinde. Kontrast oranı ise 1000:1 ile 1500:1 arasında değişiyor. Dark Scene Enhancement, oyunlardaki karanlık bölgeleri aydınlatarak gölgelerde kalan ayrıntıların görülmesini kolaylaştırıyor.

Ofis ve okuma kullanımı için donanımsal mavi ışık azaltma ve titreşimi önleyen DC dimming özellikleri bulunuyor. Yansıma önleyici kaplama da ekran yüzeyindeki ışık yansımalarını azaltıyor. E-Book modu, renk sıcaklığını değiştirerek ekranın kağıda daha yakın görünmesini sağlıyor. Bu arada monitörde DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

TCL 24P1B Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

TCL 24P1B Lite, Çin'de 699 yuan fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 319 TL'ye denk geliyor.

TCL 24P1B Lite Türkiye'de Satılacak mı?

TCL 24P1B Lite'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de TCL markasının monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TCL 24P1B Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak TCL 24P1B Lite'ın özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin önemli avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise hem akıcı ekran deneyimi elde edilmesi hem de hareket bulanıklığının minimum düzeyde olması. Bu arada IPS paneli sayesinde ekranın geniş görüş açısı ve canlı renklere sahip olduğunu söyleyebilirim.