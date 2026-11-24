Lenovo, Legion Y700 Gen 5 için Where Winds Meet isimli özel sürüm tanıtacak. Duyuru ile birlikte özel sürümün ne zaman satışa sunulacağı belli oldu. Beyaz arka kapağında geleneksel Çin sanatından esinlenen desenler taşıyan tablet, oyuna özel animasyonlara ve kullanıcı arayüzüne sahip olacak. Lenovo, cihazı özel bir çanta ve oyun içi hediyelerle birlikte sunacak. Yeni sürümün donanımı, standart model ile aynı olacak.

Where Winds Meet Sürümünün Tasarımı Nasıl?

Özel sürümün arka yüzeyinde altın renkli Legion logosu ve Where Winds Meet logosu bulunuyor. Beyaz zemin üzerinde yaprak motifleri ve yelpaze detayları mevcut. Tablet açılırken görünen animasyon ve şarj sırasında ekrana gelen görseller de oyuna göre tasarlandı. Kullanıcı arayüzü de aynı temaya sahip. Yani özelleştirmeler yalnızca cihazın dış görünüşüyle sınırlı kalmıyor.

Where Winds Meet Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Legion Y700 Gen 5'in Where Winds Meet sürümü 2026 yılının Aralık ayında satışa sunulacak. Özel pakette Legion S7 Where Winds Meet Custom Edition isimli çapraz askılı bir çanta bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca oyunda kullanabilecekleri özel dijital içeriklere sahip olacak.

Where Winds Meet Sürümü Türkiye'de Satılacak mı?

Özel sürümün Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun pek çok tablet modeli satılıyor ancak Lenovo Legion Y700 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Where Winds Meet sürümünün Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün.

Legion Y700 Gen 5'in Özellikleri Neler?

Özellik Lenovo Legion Y700 Gen 5 İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB / 16 GB / 24 GB Ekran 8,8 inç LCD Çözünürlük 3.040 x 1.904 piksel Yenileme hızı 165Hz Arka Kamera 50 MP Ön Kamera 8 MP Batarya 9.000 mAh Hızlı şarj 68W

Legion Y700 Gen 5'te Hangi İşlemci Var?

Tablet gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Amiral gemisi sınıfında yer alan bu işlemci, aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor.

Legion Y700 Gen 5'in Ekran Özellikleri Neler?

8,8 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, LCD ekran üzerinde 3.040 x 1.904 piksel çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 165Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli.

Editörün Yorumu

Where Winds Meet sürümünün tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk ve desenler, tabletin çok şık bir görünüme kavuşmasını sağlamış. Ayrıca tabletin işlemciden ekran özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabildiğini söyleyebilirim.