EKG Özellikli Akıllı Saat Tanıtıldı! Gelişmiş Sağlık Özellikleri Var

ASUS VivoWatch 6 Plus'ın tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte akıllı saatin bütün özellikleri açıklığa kavuştu. Cihaz, özellikle sağlık takibine odaklanıyor. Oldukça gelişmiş sensörlerle donatılan model, uyurken, hareket hâlindeyken ve çeşitli antrenmanlarla uğraşırken topladığı veriler ile bir sağlık koçu gibi hizmet vermeye odaklanıyor.

ASUS VivoWatch 6 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,43 inç

1,43 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED EKG Özelliği: Mevcut

Mevcut Tansiyon Takibi: Destekliyor

Destekliyor Uyku Sırasında Nefes Alışverişini İzleme: Destekliyor

Destekliyor Malzeme: Safir kristal cam koruması ve titanyum alaşımlı kasa

ASUS VivoWatch 6 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

ASUS VivoWatch 6 Plus, 1.43 inç ekran büyüklüğüne sahip. Bu sayede cihazın ekranı da oldukça kolay bir şekilde okunabiliyor. Bildirimler ve sağlık verilerini doğrudan görmek mümkün hâle geliyor. Diğer yandan akıllı saat, AMOLED ekran teknolojisine sahip. Bu da canlı renkler ve derin siyah elde edilerek ideal bir görüntü kalitesi elde edilebileceği anlamına geliyor.

ASUS VivoWatch 6 Plus'ın Sağlık Özellikleri Neler?

Cihaz, sürekli olarak sağlık takibi yapıyor. Vücuttan gelen sinyalleri gün boyunca izleyen akıllı saat, gelişmiş sensörler sayesinde ihtiyaç duyulan tüm bilgileri elde ediyor. Standart ASUS VivoWatch 6 modelinde olduğu gibi Pro modelinde de EKG özelliği bulunuyor. Tansiyon gibi özelliklere de sahip olan cihaz, uyku sırasında nefes alışveriş ve yürüme gibi verileri de detaylı şekilde analiz ederek kapsamlı bir sağlık takibi imkânı sağlıyor. Önemli sağlık sorunlarına işaret eden belirtiler yakalanması hâlinde çok geç olmadan uzmanlara başvurabiliyorsunuz.

ASUS VivoWatch 6 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

ASUS, VivoWatch 6 Plus'ın fiyatını henüz açıklamadı fakat standart model VivoWatch 6, global pazarda 475 dolar civarında fiyata satılıyor. Bunu göz önüne alacak olursak yeni akıllı saatin de 550 dolardan (25 bin 256 TL) başlayan fiyatla satışa sunulabileceği söylenebilir. Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise 40 bin TL seviyesine çıkabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, farklı fiyata sahip olabileceğinin altını çizelim.

ASUS VivoWatch 6 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

ASUS'un şu anda VivoWatch SP ve VivoWatch 5 AERO modelleri Türkiye'de satılıyor. Bunları göz önünde bulunduracak olursak ASUS VivoWatch 6 Plus'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Konuya ilişkin resmî açıklamada bulunulmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

ASUS VivoWatch 6 Plus, bana göre kapsamlı sağlık takibini oldukça kolaylaştıran bir akıllı saat arayışında olan kişilerin mutlaka değerlendirmek isteyeceği bir model olacaktır. EKG, tansiyon, nefes alışverişi ve dahasını içeren sağlık takibi özellikleri sayesinde kullanıcıların yeni sağlık asistanı olmaya uygun görünüyor.