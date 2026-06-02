Bu Akıllı Bileklik ile Spor Takibi Çok Kolaylaşacak! Tarih Sızdırıldı

Samsung, ilerleyen aylarda yeni bir akıllı bileklik tanıtmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre bu cihaz, Galaxy Fit 4 olarak adlandırılacak. Uzun bir süre önce tanıtılan Galaxy Fit 3'ün yeni modeli olarak piyasaya sürülmesi beklenen Fit 4'ün tanıtım tarihi de açıklığa kavuştu.

Samsung Galaxy Fit 4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung Galaxy Fit 4'ün normalde 22 Temmuz 2026 tarihinde piyasaya sürüleceği yönünde söylentiler vardı fakat yeni ortaya çıkan bilgiler, cihazın bundan birkaç ay sonra yani Eylül 2026'da tanıtılacağı ortaya çıktı. Bu cihazın ayrıca aynı ay içinde tanıtılması beklenen Galaxy S26 FE ve Galaxy Tab S12 serisine eşlik edeceği öne sürüldü.

Samsung Galaxy Fit 4'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Samsung Galaxy Fit 3 şu an Türkiye'de 1.699 TL ile 2.999 TL arasında değişen fiyata satılıyor. Yeni cihazın daha gelişmiş donanıma sahip olacağını ve söz konusu fiyat aralığını göz önünde bulunduracak olursak yeni akıllı bileklik modelinin Türkiye'de yaklaşık 3 bin 500 TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.

Samsung Galaxy Fit 4'ün Özellikleri Neler Olacak?

Samsung Galaxy Fit 4'ün Sağlık ve Spor Özellikleri Neler Olacak?

Bir önceki model Galaxy Fit 3'te olduğu gibi Samsung Galaxy Fit 4'ün 100'den fazla spor modunu desteklemesi bekleniyor. Cihaz, koşma, bisiklet sürme, yüzme ve daha birçok aktiviteyi otomatik olarak tanımlayacak. Böylece kullanıcıların spor yapması da oldukça kolay bir hâl alacak.

Samsung Galaxy Fit 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Samsung'un bir önceki akıllı bileklik modeli 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. Öte yandan sadece 30 dakikada yüzde 65 seviyesine kadar şarj edilebiliyor. Bunları göz önüne alacak olduğumuzda Galaxy Fit 4'ün de en az 13 gün pil ömrü sunacağı ve bu sayede 1 haftadan uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanılabileceği söylenebilir.

Samsung Galaxy Fit 4'te Hangi Ekran Teknolojisi Bulunacak?

Samsung Galaxy Fit 4'te yüksek ihtimalle AMOLED ekran tercih edilecek. Bu ekran teknolojisi, derin siyahlar ve canlı bir görüntü elde edilmesine imkân sağlayacak. Siyah pikseller tamamen kapanacağı için siyah ağırlıklı arayüzlerde pil ömrü açısından oldukça verimli bir model olarak öne çıkacak. Ayrıca güneş altında da daha net görünmesi mümkün olacak.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Fit 3, 2024 yılında piyasaya sürüldüğünde pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Aradan geçen uzun bir sürenin ardından gelecek olan yeni model ile seride önemli bir iyileştirme yapılması bekleniyor. Özellikle pil ömrü 13 gün ile sınırlı kalmaz ve batarya tarafına daha çok ağırlık verilirse epey geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılabilir.