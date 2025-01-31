Laptoplarda Şarj Sorununu Bitiren Asus Zenbook A14 Nihayet Satışa Sunuldu!

Henüz pek gündemde yer almasa da dizüstü bilgisayar pazarı 2025 yılına oldukça hızlı bir giriş yaptı. Özellikle ocak ayının başında düzenlenen CES 2025 fuarında birçok yeni üst düzey ürün teknolojisevelerin beğenesine sunuldu. Bunların arasından en çok dikkat çeken modellerden biri ise ASUS'un yeni Zenbook A14'u olmuştu.

ASUS tarafından yapılan yeni açıklamaya göre, CES 2025'te üst düzey pil performsıyla öne çıkan yeni bilgisayar resmen satışa sunuldu. Yeni cihaz, bataryasının yanı sıra kullanıcıları memnun edecek diğer pek çok özelliğiyle de önemli bir satış başarısı yakalayabilir.

Asus Zenbook A14 Özellikleri

Yeni Zenbook A14, yalnızca 998 gram ağırlığıyla oldukça hafif bir bilgisayar. Hafif ağırlığına rağmen 14 inç gibi büyük bir ekrana sahip olan cihaz, Qualcomm Snapdragon X1 işlemcisinden güç alıyor. Yonga seti sayesinde verimlilik odaklı çalışan dizüstü bilgisayar, 7000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde tek şarj ile 32 saate kadar video oynatma imkanı sunuyor.

Günümüz dizüstü bilgisayarlarının benzer kullanımlarda yalnızca 6-8 saat arası ayakta kalabildiğini düşünürsek, ASUS Zenbook A14'ün bu alanda oldukça epey fark yaratacağını söyleyebiliriz. Yeni cihazın pil performansının yanı sıra sahip olduğu Qualcomm Hexagon NPU birimi destekli üst düzey yapay zeka tabanlı işlem gücüyle de öne çıktığını belirtelim.

Yeni cihazında işlemciyi 32 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB PCIe 4.0 SSD ile eşleştiren ASUS, kablosuz bağlantı tarafında, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojilerini yeni Zenbook A14'te tercih ediyor. Ek olarak bilgisayarla birlikte gelen USB-C çıkışlı şarj cihazı 65W değerinde hızlı şarjı destekliyor.

Zenbook A14, güçlü özelliklerinin yanında güvenlik ve gizlilik tarafında da oldukça iddialı bir ürün. Öyle ki Microsoft Pluton çipi ile siber tehditlere karşı ekstra koruma sunan bilgisayar, kullanıcının cihazdan uzaklaşmasını algılıyor ve ekranı otomatik olarak kilitleyebiliyor. Adaptive Lock olarak adlandırılan bu özellik ile birlikte ortam ışığına bağlı olarak ekran parlaklığını otomatik ayarlayan Adaptive Dimming özellikliği de cihazda mevcut.

Apple'ın MacBook cihazlarına rakip olarak piyasaya sürülen yeni ASUS Zenbook A14'ün başlangıç fiyatı 1.099 dolar olarak açıklandı. Cihaz şu anda ABD ve Avrupa bölgesinde Bestbuy platformu üzerinden şipariş edilebiliyor.

Peki sizn yeni ASUS Zenbook A14 ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...