Yapay Zeka Destekli Copilot+ PC ASUS Zenbook S 16, Türkiye’de Satışa Çıktı

ASUS, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda, kısa süre önce Microsoft ve Qualcomm ile işbirliği yaparak yapay zeka destekli ASUS Vivobook S 15 modelini tanıtan şirket, şimdi ise ülkemizdeki kullanıcılar için ASUS Vivobook S 16 ile karşımıza çıktı.

AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisiyle Zenbook S 16, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Peki ASUS Zenbook S 16 özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor. İşte şirketin yeni yapay zeka destekli Copilot+ bilgisayarı.

ASUS Zenbook S 16, Türkiye’de Ön Siparişe Açıldı

ASUS, Computex 2024’te yeni yapay zeka destekli modellerini tanıttı. Bu modellerden biri olan yapay zeka destekli Copilot+ ASUS Zenbook S 16, Türkiye'de ön siparişe açıldı. Buna göre bilgisayarın ülkemizdeki ön sipariş fiyatı 74.598,88 TL olarak belirlendi. Elbette ki bu 32 GB RAM ve 1 TB depoalama alanına sahip versiyon için.

2 TB depolama ve 32 GB RAM'e sahip versiyon için ise 84.998,88 TL ödemeniz gerekiyor. Peki fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken ASUS Zenbook S 16, özellikleri ile de benzer performansı gösteriyor mu? Aslında bu sorunun cevabı kesinlikle evet.

ASUS Zenbook S 16, gücünü AMD'nin Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisinden alıyor. Söz konusu işlemcideki NPU ise, özellikle yapay zeka işlemlerinde oldukça ideal bir performans sunuyor. Söz konusu işlemciye ise 2 TB'a kadar depolama alanı sunan SSD ve 32 GB'a kadar LPDDR5x RAM eşlik ediyor.

Ekran tarafında ise 16 inç boyutunda 120 Hz tazeleme hızı sunan dokunmatik bir 4K panel bizleri karşılıyor. Yüzde 90 ekran-gövde oranı sunan ekran bu sayede ince çerçeveleriyle dikkat çekiyor. Ayrıca düşük mavi ışık ve titreşimsiz teknolojisiyle en yüksek derecede göz koruması da sağlıyor.

Yüksek verimli 78 Wh pil ile gelen ASUS Zenbook S 16, port çeşitliliği konusunda da işlevsel. İki adet USB 4, USB 3.2 Tip-A, HDMI, ses jakı ve SD kart okuyucu dahil olmak üzere eksiksiz bir dizi G/Ç bağlantı noktası ile donatılan cihaz, hareket halindeyken sorunsuz bağlantı sağlıyor. Diğer özellikleri ise şu şekilde:

ASUS Zenbook S 16 Özellikleri

İşlemci & Bellek:

AMD Ryzen AI 9 HX 370 İşlemci (50 TOPS'a kadar AI performansı)

32 GB LPDDR5x 7500 MHz RAM

Yapay Zeka Performansı: 50 TOPS'a kadar

Depolama:

1 TB PCIe Gen 4 SSD

1 TB veya 2 TB SSD seçeneği mevcut

Ekran:

16 inç 3K (3200 x 2000) ASUS Lumina OLED

16:10 ekran oranı

120 Hz yenileme hızı

Dokunmatik ekran

Grafik:

AMD Radeon Graphics (işlemciye entegre)

Diğer Özellikler:

Windows 11 Pro

1.1 cm incelik

1.5 kg ağırlık

Fiyat: