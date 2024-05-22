Asus, Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Yeni Bilgisayarı Vivobook S 15'i Tanıttı
Asus, Microsoft ve Qualcomm ile işbirliği yaparak yeni 15,6 inç yapay zeka destekli Asus Vivobook S 15'i (S5507) tanıttı.
Asus, ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, Microsoft ve Qualcomm ile işbirliği yaparak, ultra ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken 15,6 inç yapay zeka destekli Asus Vivobook S 15'i (S5507) tanıttı. Bu Asus'un ilk Copilot+ bilgisayarı olarak tarihe geçti.
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Asus Vivobook S 15 Özellikleri
Asus Vivobook S 15, Snapdragon X Elite işlemcisi ve 45 Neural TOPS'a kadar çıkabilen yapay zeka performansıyla dikkat çekiyor. 14,7 mm inceliği ve 1,42 kg'dan hafif yapısıyla taşınabilirlik konusunda rakipsiz.
70 Wh pili sayesinde 18 saate kadar kullanım süresi sunarken, hızlı şarj ve USB-C Kolay Şarj teknolojisi ile kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor. Ayrıca İki tam işlevli USB, iki USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, MicroSD kart okuyucu ve 3.5 ses jakı ile geniş bağlantı seçenekleri sunuyor.
5,8 Gbps'ye kadar WiFi 7 hızları ile hızlı ve kesintisiz internet bağlantısını destekliyor. Cihaz, 15,6 inç 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED ekrana ve Harmon Kardon Dolby Atmos ses sistemine sahip. Bu da bu üründe içerik tüketmeyi ekstra keyifli hale getiriyor.
Asus Vivobook S 15, yeni nesil Windows AI araçları ve özel Asus AI uygulamaları ile donatılmış. Asus AiSense IR kamera, kullanıcıları tanıyarak ekran karartma ve kilit açma/kapatma gibi akıllı özellikler sunuyor. Ayrıca, Asus'un yeni yapay zeka uygulaması StoryCube, dijital varlıkların yönetimini kolaylaştırıyor.
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon X Elite Platform
- Ekran: 15,6 inç 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED, %89 ekran-gövde oranı
- Bellek: 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM
- Depolama: 1 TB'a kadar PCIe 4.0 SSD
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB4, HDMI 2.1, MicroSD kart okuyucu
- Kamera: FHD IR kamera, ASUS AiSense
- Ağırlık: 1.42 kg
- Pil: 70 Wh, 18 saate kadar pil ömrü
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