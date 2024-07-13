Dünyanın En Popüler Telefon Operatörlerinden Biri Büyük Bir Veri Sızıntısıyla Karşı Karşıya!

AT&T, 2022 yılına ait 100 milyondan fazla müşterisinin telefon kayıtlarının hackerlar tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Bahsi geçen kayıtlar arasında telefon numaraları, arama ve metin sayıları, süreleri ve bir dizi kimlik bilgisi yer alıyor. Şirket, ihlali ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) bildirdi ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalışarak ihlalle bağlantılı bir şüpheliyi yakalattı.

AT&T, siber suçluların 1 Mayıs 2022 ile 31 Ekim 2022 tarihleri arasındaki müşteri verilerine eriştiğini ve çaldığını belirtti. Veri ihlali, AT&T'nin altyapısını kullanan Cricket Wireless, Boost Mobile ve Consumer Cellular gibi diğer ağların müşterilerini de etkiledi. AT&T, bu konuda müşterilerini bilgilendirmek için 110 milyon kişiye ulaşmayı planlıyor ve bu amaçla bir web sitesi kurmuş durumda.

AT&T Veri Sızıntısı Nasıl Yaşandı?

Bir AT&T sözcüsü, ihlalin üçüncü taraf bulut platformu Snowflake'teki bir hesabın hacklenmesinden kaynaklandığını doğruladı. Benzer ihlaller daha önce Ticketmaster ve QuoteWizard'da da görülmüştü.

Mandiant'taki siber güvenlik uzmanları, ihlali UNC5537 adlı bir siber suç grubuna atfetti ve saldırının mali amaçlı olduğunu öne sürdü. Şirketin iddiasına göre hackerlar aramaların ve mesajların içeriğine veya kişisel bilgilere erişebilmiş değil.

Bu yeni ihlal, AT&T'nin yılın başlarında yaşadığı ve 70 milyondan fazla müşteriyi etkileyen ayrı bir sızıntının ardından kullanıcıların şirkete olan güvenini bir kez daha sarsıyor. Arka arkaya yaşanan bu olaylar, şirketin veri güvenliği stratejisi ve müşteri bilgilerini koruma becerisi hakkında ciddi soru işaretleri yaratmış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.