Instagram'da Kendi Filtrenizi Yapabileceksiniz! Birkaç Kelime Yetecek

Instagram, kullanıcıların yapay zeka yardımıyla kendi filtrelerini oluşturmasını sağlayan "Effect Builder" aracını tanıttı. Yeni araçla hikayeler için özel efektler hazırlamak mümkün olacak. Kullanıcılar istedikleri filtreyi birkaç cümleyle tarif edecek, yapay zeka da bu açıklamaya göre bir efekt oluşturacak. Tabii, şimdilik bazı sınırlamalar söz konusu.

Instagram Effect Builder ile Nasıl Filtre Oluşturulacak?

Effect Builder'da filtre hazırlamak için istediğiniz efekti metinle tarif etmeniz gerekecek. Fotoğraflarınıza belirli bir renk tonu, ışık efekti veya doku eklemek isterseniz bunları birkaç cümleyle açıklayabileceksiniz. Yapay zeka ise verdiğiniz komutlara göre bir filtre hazırlayacak.

Beğendiğiniz bir fotoğrafı referans olarak yükleyerek sonucun nasıl görünmesini istediğinizi de gösterebileceksiniz. Bu görsel, filtrenin renk, ışık ve doku gibi ayrıntılarını belirlemenize yardımcı olacak. İlk sonucu beğenmezseniz sorun olmayacak. Yeni komutlar vererek filtreyi düzenleyebileceksiniz.

Effect Builder Oluşturulan Filtreler Paylaşılabilecek mi?

Effect Builder ile hazırlanan filtreleri diğer Instagram kullanıcılarının erişimine açmak mümkün olacak. Büyük bir olasılıkla kötüye kullanımın önüne geçmek adına oluşturulan efektin Meta tarafından incelenip onaylanması da zorunlu olacak ama merak etmeyin, bunun için uzun uzun beklemek zorunda kalmayacaksınız.

İnceleme süreci büyük çoğunlukla 24 saatten kısa sürecek. Onaylanan filtreler Instagram'da paylaşılabilecek ve diğer kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek. Paylaşılan filtrelerin üreticisi anonim olarak kalmayacak. Aksine, Instagram bizzat üreten kişiyi öne çıkaracak. Bunu da kişinin profiline bağlantı vererek yapacak.

Effect Builder'ı Şu An Kimler Kullanabiliyor?

Effect Builder şu an ABD'de yaşayan 18 yaş ve üzerindeki kullanıcılar tarafından kullanılabiliyor. Instagram'ın Effect Builder aracına özel olarak oluşturulan web sayfası üzerinden erişilebiliyor. Gelgelelim, şimdilik Türkiye'deki kullanıcıların erişimine kapalı durumda. Meta, aracın Türkiye'de kullanıma sunulacağı tarihle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. O yüzden Türkiye'de ne zaman kullanılabileceği henüz belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Effect Builder'ın Instagram'da hikaye paylaşırken kendi tarzını yansıtmak isteyenler açısından kullanışlı bir araç olabileceği kanaatindeyim. Evet, hazır efektler arasında gerçekten çok iyi seçenekler var ama bu yeni yapay zeka destekli araç sayesinde başkalarının yaptıkları ile sınırlı kalmak zorunda olmayacaksınız.

Herhangi bir teknik bilgi gerektirmemesi de önemli bir artı. Açıkçası sırf bu sebeple bile yakında Instagram'da çok fazla filtre görebileceğimizi düşünüyorum. Zaten bu filtrelerin başkaları ile paylaşılabilir olması da özelliğin geniş çaplı olarak benimsenmesini sağlayacaktır. Tabii, bunun biraz da oluşturulan filtrelerin kalitesine bağlı olacağını da belirteyim.

Takdir edersiniz ki yapay zeka, her zaman tarif edileni yapamayabiliyor. Bazen tarifiniz yetersiz kalabiliyor, bazen konu baştan aşağı yanlış anlaşılarak istediğinizden çok farklı sonuç elde etmenize sebep olabiliyor. Düzenleme seçeneği ile bu sorunun da bir nebze üstesinden gelinecektir ama dediğim gibi, geniş çaplı olarak test edilmediği sürece aracın ne kadar iyi iş çıkardığı hakkında net yorum yapmak zor.