Çok Güçlü İşlemcili Mini PC Tanıtıldı! 480 Gram Ağırlığında

Thunderobot, Intel Lunar Lake işlemcili yeni mini bilgisayarı Mix Neo'yu Çin'de satışa sundu. 0,8 litrelik hacme sahip olan model, küçük boyutuna rağmen güçlü donanımı ve geniş bağlantı seçenekleriyle dikkat çekiyor. 16 GB LPDDR5X RAM ile birlikte gelen bu bilgisayarda 512 GB ve 1 TB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut.

Thunderobot Mix Neo'nun Özellikleri Neler?

Özellik Detay İşlemci Intel Core Ultra 7 256V Çekirdek / İş Parçacığı 8 çekirdek / 8 iş parçacığı Grafik Birimi Intel Arc 140V RAM 16 GB LPDDR5X-8533 RAM Yükseltme Desteklenmiyor Depolama M.2 2280 PCIe 3.0 SSD Depolama Seçenekleri 512 GB / 1 TB USB Bağlantıları 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x USB4 Görüntü Çıkışları HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 Ethernet 2x 2.5G Ethernet Kablosuz Bağlantı Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Ağırlık Yaklaşık 480 gram Hacim 0,8 litre

Thunderobot Mix Neo'nun İşlemcisi Nasıl?

Mix Neo, Intel'in Lunar Lake ailesinden Core Ultra 7 256V işlemcisini kullanıyor. İşlemcide dört adet performans ve dört adet verimlilik olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu yapı, işlemcinin günlük kullanımda düşük güç tüketimiyle çalışmasını sağlarken gerektiğinde daha yüksek hıza çıkabilmesine imkân tanıyor. Lunar Lake mimarisine sahip olan işlemci, normalde 2.2 GHz hızında çalışıyor ancak yük altındayken 4.8 GHz hıza ulaşabiliyor.

Thunderobot Mix Neo'nun RAM ve Depolama Özellikleri Neler?

Bilgisayarda 16 GB LPDDR5X RAM bulunuyor. Belleğin anakarta entegre olması nedeniyle sonradan RAM yükseltmek mümkün değil. Bu nedenle 16 GB kapasitenin uzun vadeli kullanım için yeterli olup olmadığını satın almadan önce değerlendirmek gerekiyor. Depolama için M.2 2280 PCIe 3.0 yuvası kullanılmış. Thunderobot, Mix Neo'yu 512 GB ve 1 TB SSD seçenekleriyle sunuyor.

Thunderobot Mix Neo'nun Ekran Kartı Nasıl?

Mix Neo'da harici ekran kartı bulunmuyor. Grafik işlemlerini Intel Arc 140V entegre grafik birimi üstleniyor. Bu ekran kartı, bir önceki nesle göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor. 1.95 GHz hıza ulaşabilen entegre GPU'da sekiz adet çekirdek yer alıyor. Söz konusu entegre GPU sayesinde bilgisayarda harici ekran kartına gerek kalmadan Valorant gibi pek çok popüler oyun sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.

Thunderobot Mix Neo'nun Bağlantı Özellikleri Neler?

Bilgisayarda iki USB 3.2 Gen 2 Type-A, iki USB 2.0 Type-A ve bir USB4 portu bulunuyor. Görüntü aktarımı için HDMI 2.1 ve DisplayPort 1.4 çıkışları tercih edilmiş. İki adet 2.5G Ethernet bağlantısı da sunuluyor. Özellikle kablolu ağ bağlantısına ihtiyaç duyanlar ve birden fazla ağ bağlantısı kullanmak isteyenler için bu özellik faydalı olabilir. Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.4 desteği mevcut.

Thunderobot Mix Neo'nun Boyutları Ne Kadar?

Çok şık bir tasarıma sahip olan mini bilgisayar Mix Neo, 128 x 128 x 53,5 mm boyutlarında ve yaklaşık 480 gram ağırlığında. 0,8 litrelik hacmi sayesinde masa üzerinde fazla yer kaplamıyor. Hafif yapısı da bilgisayarı farklı çalışma alanlarına taşımayı kolaylaştırıyor.

Thunderobot Mix Neo'nun Fiyatı Ne Kadar?

Thunderobot Mix Neo'nun 512 GB SSD'li sürüm 3 bin 824 yuan (28 bin 816 TL), 1 TB SSD depolama alanına sahip model ise 4 bin 249 yuan (32 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Thunderobot Mix Neo Türkiye'de Satılacak mı?

Thunderobot Mix Neo'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Thunderobot'nun bazı bilgisayar modelleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Mix Neo'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikle Intel Core Ultra 7 256V işlemcisi ve Arc 140V entegre ekran kartı, cihazı sadece ofis işleri için kullanılabilecek bir mini PC olmaktan çıkarıyor. Günlük kullanımda, yazılım geliştirme ve Valorant gibi oyunlarda yeterli performansı sunabilecek gibi görünüyor fakat 16 GB RAM'in yükseltilememesinin ciddi bir eksik olduğunu düşünüyorum. Bugün için yeterli olsa da uzun vadeli kullanımda daha fazla belleğe ihtiyaç duyulabilir.