iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

iPhone 18 ve iPhone Air 2'ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler paylaşıldı. Bir videoda yer alan alüminyum maketler, iki telefonun arka tasarımına ilişkin bazı ipuçları veriyor. Özellikle iPhone Air 2'nin kamera bölümünde yapılması beklenen değişiklik dikkat çekiyor. Apple, ilk Air modelinde tercih ettiği tek arka kamerayı yeni nesilde iki kameraya çıkarabilir.

Maketlerin CNC yöntemiyle işlenmiş alüminyumdan üretildiği görülüyor. Bunların telefonların birebir örnekleri yerine kılıf üreticileri için hazırlanan kalıplar olması da mümkün. Zaten görüntülerde cihazların iç donanımına ilişkin herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Apple henüz tasarımları doğrulamadığı için şimdilik bunları birer sızıntı olarak değerlendirmek gerekiyor.

iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin Tasarımları Nasıl Olacak?

iPhone 18'e ait makette, iPhone 17'yi hatırlatan bir arka tasarım bulunuyor. Hap şeklindeki kamera modülünün içerisine dikey olarak yerleştirilmiş iki kamera görülüyor. Apple bu tasarımı korursa standart iPhone 18'in arka yüzünde büyük bir değişiklik yapmayacak. iPhone Air 2'nin maketi ise daha farklı bir görüntü sunuyor.

İlk iPhone Air modelinde tek kamera için ayrılan bölümde yeni modelin iki kamera açıklığı bulunuyor. Bu modülün yan tarafında ise bir adet LED flaş mevcut. iPhone Air'in en fazla eleştirilen özelliklerinden biri arka kameraydı. Görünüşe göre yeni Air modelinde iki farklı arka kamera yer alacak.

iPhone 18'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Model Batarya kapasitesi iPhone 17 3.692 mAh iPhone 18 4.430 mAh iPhone 17e 4.005 mAh iPhone 18e 4.430 mAh

Daha önce paylaşılan X-ray görüntülerinde iPhone 18 serisinin batarya kapasitelerine ilişkin bazı bilgiler de yer almıştı. İddiaya göre iPhone 18, 4.430 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu iddia gerçekleşirse iPhone 18'in batarya kapasitesi önceki nesle göre yaklaşık yüzde 20 artacak.

Bataryadaki bu artışın günlük kullanım süresine nasıl yansıyacağını şimdiden hesaplamak zor. Ekran kullanım süresi, işlemci verimliliği ve iOS optimizasyonu pil ömrünü doğrudan etkiliyor. Yine de aynı donanım verimliliğinin korunduğu bir senaryoda daha büyük batarya daha uzun bir pil ömrü sağlayacaktır.

iPhone 18 ve iPhone Air 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18 ve iPhone Air 2'nin 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone Air, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. iPhone 17 ise 2025 yılının Eylül ayında duyurulmuştu.

iPhone Air 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 17 serisi ve iPhone Air dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone Air 2 ve iPhone 18'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone Air 2 ve iPhone 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

iPhone Air 2'nin kamera tarafındaki değişiklik dikkatimi çekti. İlk modelde yalnızca bir arka kamera tercih edilmişti. Serinin yeni modelinde ise iki arka kamera göreceğiz. Ortaya çıkan görsellere göre iPhone 18'in tasarımında pek bir değişiklik yapılmayacak. iPhone 18'in önceki modele kıyasla daha yüksek batarya kapasitesiyle gelecek olması da bence önemli bir avantaj.