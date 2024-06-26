Konsol Savaşları Yeniden Alevleniyor: Atari'ye 39 Yeni Oyun Çıkıyor

Atari 50: The Anniversary Celebration, Digital Eclipse tarafından geliştirilen ve Atari temalı interaktif müze olarak büyük beğeni toplayan oyun, bu yılın ilerleyen dönemlerinde 39 yeni oyun içeren bir genişleme paketi ile daha da zenginleşiyor. Bu genişleme, şirketin hareketli tarihindeki önemli olayları detaylandırıyor.

Atari 50: Expanded Edition ile 39 Yeni Oyun Geliyor

Atari 50: Expanded Edition, mevcut oyuna iki yeni zaman çizelgesi ekliyor. İlk zaman çizelgesi, "The Wider World of Atari" adını taşıyor ve 19 oynanabilir oyun, sekiz yeni video segmenti, röportajlar, eski reklamlar ve tarihi eserlerle dolu.

Bu zaman çizelgesinin önemli noktaları arasında, Stern Electronics'in robot patlatma oyunu Berzerk'in derinlemesine incelenmesi, 1980'lerin sonlarından sıra dışı ve takdir edilmeyen yenilikler ve gizli mücevherler, ikonik 'Fuji' Atari logosunu oluşturan sanatçı Evelyn Seto'ya odaklanma var.

Ayrıca Pong yaratıcısı Al Alcorn'un Breakout'un doğuşunu açıklaması ve hayran kitlesinin yayınlanmamış prototipleri keşfetme, 'homebrew' oyunları oluşturma ve Atari tarihini koruma konusundaki rolünün araştırılması yer alıyor.

İkinci zaman çizelgesi ise "The First Console War" adını taşıyor ve Atari 2600 ile Mattel'in Intellivision arasındaki uzun süren rekabeti detaylandırıyor. Bu segmentte altı video bölümü ve 20 oynanabilir oyun bulunuyor, bunlar arasında M Network oyunları, Atari ve M Network spor oyunları ve nadir Atari 2600 ve 5200 prototipleri yer alıyor.

Atari 50: The Anniversary Celebration Expanded Edition, dijital olarak bağımsız bir sürüm ve mevcut oyunun DLC'si olarak sunulacak. Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Switch ve PC için 25 Ekim'de çıkacak olan genişleme, ayrıca PS5 ve Switch için fiziksel bir sürüm olarak da sunulacak.

Atari, genişlemede yer alacak 39 oyunun tam listesini henüz detaylandırmadı, ancak bu oyunlar, geçen yıl ücretsiz bir güncelleme ile eklenen 12 retro oyun ve 103 temel oyun başlığına ek olarak sunulacak. Daha fazla detayın çıkış tarihine yaklaşırken paylaşılması bekleniyor.

Bu genişleme ile Atari, oyun severlere zengin bir tarihi deneyim sunmayı amaçlıyor. Atari 50: Expanded Edition, klasik oyunların ve tarihi bilgilerin harmanlandığı bu paketle, nostalji severler için önemli bir kaynak olmaya aday.