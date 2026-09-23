REDMI Note 17 serisi Türkiye'de satışa sunuldu.

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Xiaomi, en çok satan akıllı telefon serisinin yeni nesli REDMI Note 17 Serisi'ni Türkiye'de satışa sundu. Seride, ilk kez sunulan Pro Max modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G dahil olmak üzere dört yeni model bulunuyor.

Yeni seri; tamamen yenilenen tasarım, daha yüksek kapasiteli bataryalar, hızlı şarj ve geliştirilmiş suya ve düşmeye karşı dayanıklılık özellikleriyle öne çıkıyor. REDMI Note Serisi, şimdiye kadar dünya genelinde 500 milyonun üzerinde, Türkiye'de ise 8 milyondan fazla sevkiyat gerçekleştirdi.

10.000 mAh Gücünde Dev Batarya

Serinin en üst modeli REDMI Note 17 Pro Max 5G; REDMI Titan Kalitesi, amiral gemisi seviyesindeki deneyim ve Xiaomi'nin şimdiye kadarki en büyük 10.000 mAh akıllı telefon bataryasını bir araya getirdi. Serinin diğer modellerini REDMI Note 17 Pro 5G, REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 oluşturuyor.

REDMI Titan Kalitesiyle Uzun Ömürlü Deneyim

REDMI Note 17 Pro Max 5G ve REDMI Note 17 Pro 5G, "uzun ömürlü kullanım, güvenilir deneyim" yaklaşımıyla sektörde TÜV SÜD 5 Yıldızlı Titan Kalite sertifikası alan ilk modeller oldu. REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 ise TÜV SÜD 5 Yıldızlı Pil Performansı sertifikasına sahip.

Serinin tamamında yer alan REDMI Titan Batarya Sistemi, silisyum-karbon pil teknolojisi ve akıllı güç yönetimini bir araya getirdi.

REDMI Note 17 Pro Max 5G, yüzde 16 silisyum içeren 10.000 mAh bataryasıyla tek şarjla 3 güne kadar kullanım sunarken, 100 watt HyperCharge ve 27 watt ters şarj desteğiyle geldi. REDMI Note 17 Pro 5G, 8.340 mAh batarya ve 67 watt HyperCharge; REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 4G ise 7.700 mAh batarya ve 45 watt turbo şarj desteği sunuyor.

6 Yıllık Kullanım Kapasitesi

Akıllı pil yönetim sistemi sayesinde bataryalar, 1.600 şarj döngüsünün ardından başlangıç kapasitelerinin yüzde 80'inden fazlasını koruyabiliyor. Bu değer yaklaşık 6 yıllık kullanıma karşılık geliyor.

REDMI Titan Yapısı ile Güçlendirilmiş Dayanıklılık

REDMI Note 17 Pro Max 5G ve REDMI Note 17 Pro 5G, güçlendirilmiş donanım mimarisi REDMI Titan Yapısı ile geliyor. Her iki model de IP66 ve IP68 korumasının yanı sıra iki metre derinlikte 72 saatlik suya dayanıklılık testini geçti.

Su Altı Modu ile Bir İlk

Seride ilk kez sunulan Su Altı Modu, su altında fotoğraf ve video çekimine olanak tanırken, Wet Touch Technology 2.0 su, yağ, köpük ve ter gibi etkenlere karşı dokunmatik hassasiyeti korumaya yardımcı oluyor. SGS sertifikasıyla desteklenen Pro modeller, 3 metreye kadar yükseklikten granit yüzeye düşme testlerine dayanacak şekilde geliştirildi. Corning Gorilla Glass Victus 2 de düşme ve çizilmelere karşı dayanıklılığı artırıyor.

Yenilenen Tasarım

REDMI Note 17 Serisi; yeniden tasarlanan kamera modülü, düz ekranı, yuvarlatılmış köşeleri ve çift dokulu arka paneliyle daha modern bir tasarım sunuyor. REDMI Note 17 Pro Max 5G'nin özel bulut pembesi rengi, UV ışığı altında bulut beyazından sıcak pembe-turuncu tonlara dönüşen fotokromik arka kapak tasarımıyla dikkat çekiyor. REDMI Note 17 Pro 5G ise saten turuncu ve gök mavisi renk seçenekleriyle sunuluyor.

Daha Sürükleyici Ekran ve Ses Deneyimi

Pro modeller 6,83 inç, REDMI Note 17 5G ve REDMI Note 17 ise 6,99 inç ekranla geldi. REDMI Note 17 Pro Max 5G ve REDMI Note 17 Pro 5G, 3.500 nit'e kadar maksimum parlaklık, 1,5K çözünürlük ve 3.200 Hz anlık dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Bu özellikler, özellikle dış mekân görünürlüğü ve hızlı dokunmatik tepkiler açısından daha gelişmiş bir deneyim sağlıyor.

Serinin hoparlörleri medya içerikleri, zil sesleri ve bildirimlerde yüksek ve net ses sunarken, REDMI Note 17 Pro Max 5G'de ses seviyesi yüzde 400'e varan artışla daha ileri taşındı.

Yapay Zeka Destekli Özellikler ve Performans

REDMI Note 17 Pro Max 5G, Snapdragon 6 Gen 5 Mobil Platformu ile yoğun oyun, 4K içerik ve çoklu görevlerde güçlü performans vadediyor. REDMI Note 17 Pro 5G ise günlük eğlence ve üretkenlik ihtiyaçlarına yönelik akıcı bir deneyim sağlıyor. Her iki model de bellek genişletme ile birlikte 24 GB'a kadar RAM desteği sunuyor.

REDMI Note 17 Pro Max 5G ve REDMI Note 17 Pro 5G, günlük kullanımda üretkenlik ve yaratıcılığı destekleyen Xiaomi HyperAI özellikleriyle geldi. Tüm REDMI Note 17 Serisi modellerinde Google Gemini ve Google ile Circle to Search özellikleri de yer alıyor. Böylece seri genelinde yapay zekâ destekli daha pratik ve sezgisel etkileşimler sunuluyor.

Satış Fiyatı ve Bulunabilirlik

REDMI Note 17 Pro Max 5G (8+256 GB): 46.999 TL

REDMI Note 17 Pro 5G (8+256 GB): 36.999 TL

REDMI Note 17 5G (6+256 GB): 27.999 TL

REDMI Note 17 4G (6+256 GB): 24.999 TL

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REDMI Note 17 Serisi'ne Özel Hediyeler

Xiaomi Türkiye'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek REDMI Note 17 Serisi satın alımlarında, kullanıcıları seçili ürünlerden biri hediye olarak bekliyor. Kampanya kapsamında REDMI Watch 6, Xiaomi Buds 6, Xiaomi OpenWear Stereo, REDMI Buds 8 Pro, Xiaomi Smart Band 10 Pro, Xiaomi 80W Adaptif Kablosuz Şarj Standı, REDMI Headphone Neo ve REDMI Watch 6 Active hediye seçenekleri arasında yer alıyor.

Satış Sonrası Destek

REDMI Note 17 Serisi için geçerli olmak üzere, 2 yıl içinde bir ücretsiz ekran değişimi ve 5 yıl içinde bir ücretsiz batarya değişimi sunuluyor. Ayrıca, iki ay geçerli ücretsiz YouTube Premium ve altı ay geçerli 200 GB'lık Google One aboneliği fırsatı kullanıcıları bekliyor.