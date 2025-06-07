Atatürk'ün Kurduğu Uçak Fabrikası Yeniden Açılıyor!

Cumhuriyetin ilk adımları arasında yer alan ve Atatürk'ün emriyle kurulan Kayseri Uçak Fabrikası aradan geçen asırlık sürenin ardından yeniden faaliyete geçiyor. Bu kapsamda TOMTAŞ fabrikanın kapılarını açtı. İşte TOMTAŞ Kayseri Uçak Fabrikası ile ilgili detaylar haberimizde...

TOMTAŞ Kayseri'de Yeni Bir Ekosistem Kuruyor!

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Atatürk’ün talimatıyla kurulan Türkiye’nin ilk uçak fabrikası TOMTAŞ yaklaşık bir asırlık aranın ardından yeniden faaliyete geçti. Kayseri’de yeniden kurulan TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. sadece geçmişe bir saygı duruşu değil aynı zamanda Türkiye'nin havacılık geleceği için de stratejik bir yatırım olarak görülüyor.

Yeni dönemde şirkete eşlik eden 11 yeni havacılık firmasıyla birlikte bölgede adeta bir havacılık kümelenmesi oluştu. TOMTAŞ 1926 yılında Atatürk’ün yönlendirmesiyle Kayseri’de kurulan Tayyare ve Motor Türk Anonim Şirketi’nin mirasını taşıyor. 2023 yılında ASFAT, TUSAŞ, Erciyes Teknopark ve özel yatırım ortaklığıyla yeniden yapılandırılan şirket Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyetlerine başladı.

Modern hangarlar, Ar-Ge tesisleri ve üretim altyapısıyla donatılan yeni yerleşke HÜRJET gibi milli projelere destek vermeye hazırlanıyor. TOMTAŞ'ın yeniden doğuşu yalnızca şirket ölçeğinde değil Kayseri sanayisinde de büyük bir hareketliliği tetikledi. Kısa sürede 11 yeni havacılık firmasının bölgede kurulması uçak bakım, parça üretimi ve ileri havacılık teknolojileri alanlarında yeni bir ekonomik alan oluşturdu.

İlk etapta 63,5 milyon dolarlık yatırımla kurulacak 98 tezgah, bu firmaların üretim kabiliyetini artırırken bölgenin istihdam gücüne de ciddi katkı sağlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen bu yatırım hamlesiyle birlikte sadece iç pazara değil TUSAŞ gibi global oyunculara da tedarik sağlayacak bir yapı kuruluyor.

Belediye heyeti ve sanayiciler geçtiğimiz günlerde TUSAŞ’ı ziyaret ederek önümüzdeki 5 yıl içinde ihtiyaç duyulacak 500 tezgâhtan 200’ünün Kayseri tarafından karşılanabileceğini taahhüt etti. Projenin ilk fazında 1000 kişilik nitelikli istihdam hedefleniyor. İlerleyen süreçlerde hem idari hem mühendislik hem de teknik kısımda istihdam artışı hedefleniyor.

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