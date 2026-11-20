Huawei'nin yeni alt markası OSTA, O1 Pro isimli ilk telefonunu tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolaam tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu arada cihazda Kirin işlemcisi bulunuyor.

OSTA O1 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik OSTA O1 Pro Ekran 6,39 inç LTPS, düz panel Çözünürlük 1.5K Ekran Oranı 16:9,5 Çerçeve Kalınlığı Dört kenarda 1,05 mm Ekran-Gövde Oranı %96,1 İşlemci Kirin 9030S RAM 12 GB / 16 GB Depolama 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera 200 MP, 1/1,28 inç RYYB Periskop Kamera 50 MP, 3,7x optik yakınlaştırma Batarya 7.000 mAh Kablolu Şarj 66W Kablosuz Şarj Var İşletim Sistemi HarmonyOS 7 AI Pioneer Edition Parmak İzi Okuyucu Yan tarafta Kalınlık 6,68 mm Ağırlık Yaklaşık 200 gram

OSTA O1 Pro'nun Ekranı Nasıl?

OSTA O1 Pro, 6,39 inç büyüklüğünde düz LTPS panel kullanıyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran, 16:9,5 en boy oranına sahip. Bu oran, standart telefon ekranlarına kıyasla daha geniş bir görüntü alanı sağlıyor. Ekranın dört kenarındaki çerçeveler 1,05 mm kalınlığında. Ön yüzeyin yüzde 96,1'ini ekran oluşturuyor. Telefonun gövdesi ise 6,68 mm kalınlığında ve yaklaşık 200 gram ağırlığında.

OSTA O1 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Ana kamera, 1/1,28 inç boyutunda ve 200 megapiksel çözünürlüğünde RYYB sensör kullanıyor. RYYB teknolojisinde geleneksel sensörlerdeki yeşil renk filtrelerinden biri sarı filtreyle değiştiriliyor. Bu yöntem, sensöre daha fazla ışık ulaşmasını sağlayarak özellikle karanlık ortamlarda fotoğraf kalitesini artırmayı hedefliyor.

50 megapiksel çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera ise 3,7x optik yakınlaştırma sunuyor. Periskop sisteminde ışık, telefonun içinde bulunan özel bir optik yol üzerinden sensöre ulaşıyor. Bu sayede uzun bir yakınlaştırma lensini telefonun arkasına yerleştirmeye gerek kalmıyor.

OSTA O1 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Kirin 9030S işlemcisinden alıyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide sekiz çekirdek mevcut. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 5 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

OSTA O1 Pro'nun Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızı Ne Kadar?

Geniş ekrana sahip akıllı telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip. O1 Pro, yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunuyor. Kablosuz şarj desteğine sahip cihaz 66W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

OSTA O1 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

RAM ve Depolama Fiyatı 12 GB + 256 GB 5.499 yuan (41.754 TL) 12 GB + 512 GB 6.499 yuan (49.344 TL) 16 GB + 512 GB 7.299 yuan (55.418 TL) 16 GB + 1 TB 8.799 yuan (66.807 TL)

OSTA O1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei'nin Pura 90s Pro Max ve Pura 80 Pro olmak üzere pek çok telefonu Türkiye'de satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. OSTA O1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda OSTA O1 Pro'nun batarya kapasitesinden kamera özelliklerine kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir model olduğunu söyleyebilirim. Telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada 6,39 inç büyüklüğündeki geniş ekranda film ve dizi izlemek oldukça keyifli olacaktır.